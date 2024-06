Belfiorese: Simone Dal Degan è il nuovo allenatore

Simone Dal Degan è il nuovo allenatore della Belfiorese. Raggiunto l’accordo con il trainer a cui viene affidata la guida della Prima squadra per la stagione 2024-25. Gran colpo messo a segno dalla dirigenza biancazzurra che si assicura le prestazioni di un tecnico preparato, grande conoscitore di calcio e per molti anni calciatore. Cresciuto nel settore giovanile dell'Hellas Verona arriva fino alla Primavera. Poi il passaggio al Casaleone e successivamente al Cologna Veneta in Serie D. E ancora Rovigo, Sambonifacese, Legnago, Oppeano, Caldiero, Provese, CastelbaldoMasi e Albaronco, tra serie D, Eccellenza e Promozione. Nel 2020 l'addio al calcio giocato e l'inizio della carriera da allenatore sulla panchina del Trento, ma come secondo di Carmine Parlato. Da primo allenatore esordisce a Montecchio Maggiore, Serie D del 2022, e nella scorsa stagione inizia alla Virtus Cornedo, ma il rapporto viene interrotto dopo pochi mesi.

Le prime parole del neo-mister della Belfiorese: “La prima sensazione che ho percepito quando ho messo piede nell’ambiente biancazzurro è stata quella della serenità. Mi ha colpito la semplicità e le idee chiare dei vertici dirigenziali, aspetti positivi per costruire qualcosa di importante. Ho trovato un ambiente familiare fatto di persone per bene e non ci ho pensato molto nell’accettare l’incarico. Ringrazio ancora il Presidente Mosele e il DS Cucchetto per l’opportunità che mi è stata data, non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Da allenatore credo di essere molto simile al Simone calciatore, quindi molto determinato e con l’entusiasmo e la caparbietà che mi ha sempre contraddistinto. Le mie squadre devono essere si organizzate dal punto di vista calcistico, ma credo che la componente maggiore debba essere la coesione, l’unione e lo spirito di sacrifico grazie al quale puoi superare tutte le difficoltà che si incontrano in una stagione".