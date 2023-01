Belfiorese, il mercato entra nel vivo: dopo Pellegrini e Tarullo, ufficiale l'arrivo di Montolli

Triplo movimento in entrata per la Belfiorese, molto attiva in questa sessione invernale di calciomercato dilettanti.

La prima ufficialità, giunta prima di Natale, è quella del centrocampista classe '98 Matteo Pellegrini, arrivato dalla Virtus Verona. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile rossoblù, a soli 18 anni viene aggregato in Prima Squadra nel campionato di Serie D. Per motivi di studio si sposta per tre anni in Trentino Alto Adige, giocando in formazioni locali di Promozione ed Eccellenza, togliendosi negli anni qualche bella soddisfazione. A seguito dell'ultima stagione disputata in Promozione alla Virtus, resta ai box fino al suo attuale approdo alla Belfiorese.

Dopo Pellegrini, il direttore sportivo Mirko Cucchetto non si è fermato assicurandosi anche le prestazioni dell'attaccante classe '93 Francesco Tarullo, giunto dall'Albaredoredoronco. Cresciuto calcisticamente nel Settore Giovanile della Virtus Verona, il centravanti all'età di 16 anni passa al San Martino Speme dove rimane fino alla stagione 2016/17, disputando ben sei campionati tra Promozione ed Eccellenza. Dopo la parentesi di un anno al Nogara, si accasa al Montorio dove resta per cinque annate contribuendo alla risalita della squadra bianconeroverde dalla Prima Categoria all'Eccellenza. Dopo aver iniziato la stagione tra le fila dell'Albaredoredoronco, la punta di origini abruzzesi approda alla Belfiorese.

L'ultimo innesto, registrato agli sgoccioli di anno, risponde invece al nome di Patrick Montolli, giovane difensore classe 2005 preso dal Villafranca. Dopo i primi anni disputati nelle formazioni giovanili del San Martino Speme, la giovane promessa passa alla Virtus. Qui viene notato dagli scouting dell'Hellas Verona, che lo portano in maglia gialloblù per un biennio. Poi il trasferimento al Villafranca, formazione in cui milita nelle ultime quattro stagioni. Inizia questa stagione in pianta stabile nella prima squadra bluamaranto, debuttando in Serie D a soli 17 anni, pronto ora a cimentarsi con entusiasmo nella sua nuova avventura.