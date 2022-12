Cambio in panchina per la Belfiorese: guida tecnica affidata a mister Fattori

La Belfiorese, attraverso un comunicato apparso sui propri canali ufficiali, ha annunciato di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Matteo Fattori.

Ex Garda e Bardolino, fra le altre, il nuovo mister biancazzurro subentra all'esonerato Roberto Piuzzi, che la società biancazzurra ha ringraziato per la serietà, l'impegno, la passione e la professionalità dimostrata in questi mesi.

Terzultima nel girone A di Eccellenza, nel pomeriggio di oggi, domenica 18 dicembre, la Belfiorese chiuderà l'andata facendo visita al Bassano.