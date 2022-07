Audace, riconfermato il difensore Rigo

Dopo aver annunciato il rinnovo di Luiz Herber Henrique, l'Audace si è assicurata un'altra riconferma importante per la prossima stagione: anche Samuel Rigo, infatti, rimarrà ancora in rossonero.

Il giocatore classe 2001, andato lo scorso anno a fare una bella esperienza in Serie D a Caldiero, ha poi fatto ritorno a dicembre per impegni di studio. Dalla società del presidente Roberto Purgato viene descritto come un «ragazzone granitico, testa abbondantemente salda sulle spalle, perno centrale difensivo prezioso, si muove come un veterano per tempismo, senso della posizione e disinvoltura nell'impostare». Insomma, un'altra pedina di spessore da cui ripartire in vista del nuovo campionato di Promozione.