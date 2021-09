Audace e Belfiorese, parità nell'allenamento congiunto: 3 a 3 il tabellino finale

Ultima amichevole estiva per le due formazioni veronesi, rispettivamente di Promozione e Eccellenza. In programma i primi impegni ufficiali di Coppa

Ultimi test per le squadre dilettantistiche veronesi, prossimamente impegnate con le prime gare ufficiali di Coppa.

Tra queste, anche Audace e Belfiorese sono pronte a dare il via alla stagione. Nell'amichevole disputata mercoledì, ne è uscito un buon match e il risultato al triplice fischio è stato fissato sul 3 a 3.

Come riportato sul sito ufficiale dei biancazzurri, dopo lo svantaggio iniziale la Belfiorese ha riacciuffato l'1 a 1 con Speri e ribaltato la situazione per 2 a 1 con Brunazzi. Successivamente un nuovo pareggio dei padroni di casa, interrotto dalla firma del 3 a 2 di Tadiotto. Tuttavia, allo scadere, è arrivato il sigillo rossonero dell'Audace per il 3 a 3 finale.

Domenica 5 settembre la Belfiorese sarà impegnata nella trasferta sul campo del Cologna Veneta per la prima sfida di Coppa Italia Eccellenza, mentre l'Audace giocherà per la Coppa Veneto Promozione al centro sportivo Avanzi, impianto casalingo dell'Alba Borgo Roma.

Questi i dettagli dei due incontri previsti:

COPPA ITALIA ECCELLENZA - GIRONE 3

Domenica 5 settembre, ore 16:00: Cologna Veneta - Belfiorese

COPPA VENETO PROMOZIONE - GIRONE 2

Domenica 5 settembre, ore 16:00: Alba Borgo Roma - Audace Calcio