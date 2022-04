Audace, amichevole da sogno con il Milan

Amichevole da sogno per l'Audace, ospitata dal Milan a Milanello per un allenamento congiunto.

La squadra di Pioli, ad eccezione dei giocatori impiegati nel derby di Coppa Italia perso contro l'Inter, ha disputato un test match contro la formazione veronese di Promozione, con la quale condivide i colori sociali. L'incontro è terminato 9 a 0 per il Milan: tripletta per Lazeti?, doppietta per Messias e gol di Ballo-Touré, Robotti, Romagnoli e Saelemaekers.

Risultato a parte, scontato vista la differenza di livello, è stata senz'altro un'esperienza da ricordare per i ragazzi del presidente Roberto Purgato, riuscito nell'intento di organizzare questa trasferta speciale grazie all'amicizia che lo lega ad Andrea Romeo, ex arbitro scaligero e ora membro della dirigenza rossonera.