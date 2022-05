Sale l'attesa per Verona-Milan: esodo rossonero, Bentegodi vicino al sold out

Sarà uno stadio Bentegodi pieno quello che alle 20.45 di domenica, 8 maggio, sarà teatro della sfida in programma tra Hellas e Milan.

Considerando gli oltre 17mila biglietti venduti, ai quali vanno aggiunti poi i 9376 abbonati gialloblù, ci si avvicina progressivamente al tutto esaurito. L'Osservatorio, organismo deputato al controllo e all'eventuale blocco della vendita degli tagliandi, non ha rivelato criticità tra le due fazioni, per cui non sono stati posti limiti specifici. I tifosi delle due squadre siederanno anche fianco a fianco, con una stima di oltre 31mila spettatori totali, di cui più o meno 16mila saranno rossoneri.

Intervenuto al Corriere di Verona, il sindaco Federico Sboarina ha commentato così la decisione di non dare restrizioni nel match fondamentale per la lotta scudetto del Diavolo:

«La scelta non mi sembra molto intelligente. Stiamo lavorando con la questura per fare un piano di avvicinamento e di allontanamento al Bentegodi, perimetrando tutta la zona dello stadio. Il rischio è che il lavoro di prevenzione e di controllo per la tranquillità di andare alla partita e del traffico sia vanificato, trovandosi in un contesto incontrollato».