Un altro attaccante per l'Hellas: ecco Kallon

Porte girevoli nel reparto offensivo gialloblù: in parallelo alla cessione di Antonin Barak alla Fiorentina, in entrata è stato ufficializzato l'arrivo di Yayah Kallon dal Genoa.

L'attaccante classe 2001, nato in Sierra Leone, approda in gialloblù con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto che si trasforma in obbligo al raggiungimento di alcune condizioni.

Questo il comunicato completo pubblicato sul sito ufficiale del Club scaligero:

«Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito fino al 30 giugno 2023 – in prestito oneroso con diritto di riscatto e obbligo al verificarsi di determinate condizioni - da Genoa CFC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Yayah Kallon.

Nato il 30 giugno 2001 a Kono, in Sierra Leone, l’attaccante milita nel campionato di Serie D vestendo la maglia del Savona nella stagione 2018/19.

Le prestazioni con i liguri gli valgono la chiamata del Genoa, con cui disputa per tre anni consecutivi il campionato Primavera, totalizzando 12 gol e 15 assist in 41 presenze.

Nello stesso periodo si fa sempre più spazio in Prima Squadra, arrivando a debuttare in Serie A il 22 maggio 2021, all’età di 19 anni, nel match contro il Cagliari. Nella stagione 2021/22 arriva anche il primo gol tra i professionisti, siglato in Coppa Italia contro il Perugia.

Nell’ultima stagione, Kallon ha maturato ulteriore esperienza Serie A collezionando 15 presenze complessive, impreziosite da 2 assist.

Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Yayah Kallon, augurandogli una militanza in maglia gialloblù ricca di soddisfazioni, personali e di squadra».