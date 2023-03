Atletico Cerea, si separano le strade con mister Berlini: squadra affidata al vice Corso

È costata cara, a mister Claudio Berlini, la sconfitta maturata domenica al "Pelaloca" per mano del Cologna Veneta del nuovo tecnico Omar Lovato.

Il colpo esterno dei gialloblù, comunque, è arrivato dopo quattro partite in cui i granata non sono riusciti a raccogliere vittorie (tre pareggi e una sconfitta). Una striscia negativa che ha alimentato la drastica decisione del presidente Carlo Fadini, che ha scelto così di passare il timone nelle mani di Gianluca Corso, vice di Berlini ed ex San Vito di Cerea, nella speranza di riuscire a raggiungere il prima possibile la salvezza nel campionato di Promozione.

Questo il comunicato ufficiale rilasciato sui canali ufficiali del "Piccolo Toro":

«La società Atletico Città di Cerea ha deciso di sollevare dall'incarico di allenatore della prima squadra mister Claudio Berlini. La scelta è arrivata in comune accordo con il mister, che si ringrazia per i tre anni trascorsi in granata e per l’eccellente lavoro svolto. La guida tecnica della prima squadra sarà affidata a Gianluca Corso, a cui tutta la società fa un grosso in bocca al lupo!».

Domenica, 12 marzo, l'Atletico Cerea sarà di scena al "Tizian", in casa della Pro Sambonifacese.