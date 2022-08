Atalanta di misura sull'Hellas, Cioffi: «Delusi dal risultato, ma fiduciosi per la strada tracciata»

Al termine di una prestazione che avrebbe meritato altro epilogo, l'Hellas esce dal Bentegodi sconfitto di misura dall'Atalanta.

Ai bergamaschi, poco brillanti per tutto l'arco della gara, è bastata la rete di Koopmeiners, arrivata cinque minuti dopo l'inizio della ripresa. Dopo un primo tempo a porte inviolate, con i gialloblù a spingere per trovare la via del gol, la staffilata da fuori area del centrocampista nerazzurro è risultata decisiva per le sorti del match. A sorridere è dunque Gasperini: Cioffi al momento si deve accontentare dei passi in avanti mostrati sul gioco, pur consapevole che il suo Verona necessita di fare punti il prima possibile.

Di seguito le principali dichiarazioni del tecnico toscano al termine dell'incontro, riportate sul sito ufficiale del Club gialloblù:

Risultato che non rispecchia la prestazione? «Sono d'accordo, dobbiamo essere arrabbiati per il risultato, ma siamo allo stesso tempo fiduciosi per la strada che era già stata tracciata a Bologna. Vogliamo toglierci da questa zona di classifica facendo punti, ma con serenità. Con prestazioni del genere sono più le partite che si vincono rispetto a quelle che si perdono per quella che possiamo definire sfortuna. Oggi siamo stati puniti per un piccolo errore».

Gara di carattere: ha trovato continuità in questo senso? «Sì, l'ho trovato assieme a determinati miglioramenti a livello di pulizia di gioco e di idee. Siamo sulla strada giusta. Da domani la testa sarà già all'Empoli».

Assente le prime due partite per infortunio alla caviglia rimediato in Coppa Italia, con l'Atalanta Federico Ceccherini ha fatto il suo debutto in questo campionato. Queste le parole del difensore, anch'esse riportate sul sito ufficiale del Club scaligero:

Per quanto dimostrato in campo, possiamo dire che questo Verona meritava qualcosa in più? «Sicuramente siamo dispiaciuti per il risultato finale: abbiamo fatto una grande prestazione, ma ci è mancato solamente il gol. Abbiamo incontrato un'Atalanta forte, che ha tanta qualità e ha risolto la partita con una giocata individuale. Siamo stati bravi a interpretare bene il match, avevamo il giusto atteggiamento in campo: è un peccato, penso meritassi qualcosa di più».

E' un gruppo che giorno dopo giorno sta trovando la giusta alchimia? «Con la prestazione e il pareggio di Bologna abbiamo trovato la nostra strada e penso che anche oggi abbiamo dimostrato di aver intrapreso il giusto percorso. Dobbiamo continuare così, lavorando duramente per migliorare nei piccoli dettagli».

Sei contento di aver riabbracciato il 'Bentegodi'? «Sì, sono veramente felice di aver esordito questa sera in campionato. Nonostante rientrassi da uno stop ho cercato di dare il massimo: ora spero di ritrovare velocemente la forma migliore e di riuscire a dare il mio contributo alla squadra nelle prossime partite».