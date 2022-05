Apoteosi Villafranca: è Serie D!

"Il cielo è rossoblù": missione compiuta per il Villafranca, che conquista con merito l'ambita promozione in Serie D.

Grazie ad una prestazione eccellente, gli uomini di mister Paolo Corghi superano il Giorgione nell'ultima sfida decisiva del triangolare, lasciando partire una grande festa. Al Comunale, preso d'assalto da amici e tifosi, a decidere l'incontro è la tripletta dell'attaccante Franco Ballarini, protagonista della cavalcata con gol pesanti siglati nelle ultime uscite.

L'esperto centravanti sblocca subito l'incontro: al 4', su servizio di Marchetti, è glaciale nel controllare e infilare il pallone nell'angolino basso dal cuore dell'area di rigore. I trevigiani risultano subito in difficoltà, con un incontenibile Cibin: al 24', su rigore procurato proprio dal numero 7, Ballarini trasforma dal dischetto il raddoppio dei padroni di casa. Non finisce qui: ad inizio ripresa, ancora dopo quattro minuti e ancora su assist di Marchetti, lo stesso Ballarini apre il piattone e spedisce la sfera all'incrocio: è la mazzata per gli ospiti e la rete della sicurezza per i locali, che si godono la tripletta del loro bomber. In chiusura di gara Bonaldi accorcia per gli avversari, ma nulla di più. Al triplice fischio, sul 3 a 1, esplode la gioia per l'impresa raggiunta: il salto nella massima divisione dilettantistica nazionale è ora realtà.