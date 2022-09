Ambrosiana, serata di presentazione

Nella serata di ieri, mercoledì 8 settembre, si è svolta la presentazione dell'Ambrosiana presso la cantina Farina Wines.

La formazione rossonera, dopo gli incontri di Coppa Italia di categoria, si sta preparando all'inizio del campionato di Eccellenza che prenderà il via domenica, 11 settembre, allo stadio Montindon nella sfida contro la Belfiorese.

Presente all'appuntamento tutto l'organico di squadra e staff, i massimi dirigenti della FIGC Veneto con in testa il presidente Ruzza, il sindaco Zorzi e l'assessore Destri, nonché alcuni sponsor. L'evento è stato condotto da Andrea Nocini e Anthea Scarsini, che si sono ben destreggiati tra nomi e discorsi, e per l'occasione sono stati ricordati tre personaggi che hanno fatto la storia del Club, ovvero Bepino Bombana, Claudio de Beni (Bebe) e Luciano Meneghini. Sono state poi aggiunte poche parole per lasciarsi alle spalle l'estate e di augurio futuro per un pronto riscatto. La società, infine, ci ha tenuto a ringraziare Claudio Farina per l'accogliente ospitalità.