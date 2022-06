Ambrosiana, Corghi è il nuovo tecnico

L'Ambrosiana ha scelto il prossimo condottiero: Paolo Corghi è stato ufficialmente nominato nuovo allenatore della Prima Squadra.

Il tecnico mantovano, classe 1972, è reduce dalla strepitosa stagione con il Villafranca, guidato prima alla vittoria del girone A di Eccellenza (66 punti e ben 21 vittorie, di cui 15 consecutive), e poi al trionfo negli spareggi finali contro Giorgione e Portogruaro, successo che ha decretato il salto di categoria in Serie D. Dopodiché, per alcune divergenze di vedute, il rapporto tra il mister e la dirigenza è arrivato al capolinea, con i blaugrana che hanno preferito puntare sull'ex Sona Filippo Damini.

La società del presidente Gialuigi Pietropoli ha colto così la palla al balzo, ingaggiandolo come timoniere per la futura stagione sportiva, in attesa di capire se sarà nel campionato di Eccellenza (dopo la retrocessione ai play-out) o in Serie D (data la richiesta di ripescaggio). Una trattativa favorita dal direttore sportivo Mattia Bergamaschi, compagno di squadra di Borghi quando entrambi giocavano tra i dilettanti.