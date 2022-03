Ambrosiana, amichevole internazionale in vista: allenamento congiunto col TSV Babenhausen

Amichevole internazionale in programma per l'Ambrosiana.

La squadra rossonera di Serie D, approfittando del turno di riposo fissato per permettere lo svolgimento della Viareggio Cup e degli eventuali recuperi, ospiterà il TSV Babenhausen, formazione tedesca militante nelle competizioni regionali bavaresi.

Un allenamento congiunto del tutto inedito per la compagine di mister Sammarco, al momento impegnata nella lotta salvezza per non retrocedere nel girone C della quarta serie nazionale.

Il match è fissato per le ore 18 di domani, giovedì 17 marzo, allo stadio "Montindon" di Domegliara. L'ingresso dei tifosi è consentito solo con Super Green Pass e tenendo ben indossata la mascherina.