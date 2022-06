Allenatore Hellas, l'ex gialloblù Mandorlini promuove Cioffi: «Buon sostituto per Tudor»

Andrea Mandorlini, ex tecnico dell'Hellas Verona, è intervenuto alla trasmissione "A Tutto Mercato", su TMW Radio, per commentare il tema allenatore, oltre ad alcuni possibili intrecci di mercato gialloblù:

«Il cambiamento sulla panchina del Verona? Un cambiamento un po' inaspettato, anche perché Tudor da primo allenatore ha fatto molto bene nel suo primo effettivo anno. Cioffi è un buon sostituto, anche vedendolo all'Udinese. Tudor tra l'altro è comunque arrivato in corsa e ha fatto cose che nessuno si aspettava, possiamo dire che è stata la sorpresa. Meglio l'Hellas di Juric o Tudor? È difficile scegliere, anche perché ogni stagione è a sé. Dopo Juric si era cercato con Di Francesco di fare un qualcosa di diverso per poi ritornare sui propri passi. Il Verona ha fatto due ottime annate, ora però deve confermarsi anche alla prossima. Simeone? Ho avuto la fortuna di allenarlo e si è dimostrato un grande calciatore e un grande bomber. Piccoli è il futuro, ma non so se sia già pronto per prendere un'eredità di un giocatore che ha fatto così tanti gol. Casale ha fatto molto bene, ma comunque si deve riconfermare e crescere».