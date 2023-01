Albaredoronco, scelto il nuovo staff tecnico: panchina affidata a mister Pollini

Pausa natalizia di rivoluzione per l'Albaredoronco, che durante la sosta dei campionati ha apportato grandi cambiamenti nello staff tecnico della Prima Squadra.

Dopo aver sollevato dagli incarichi il mister Marco Burato e il direttore sportivo Filippo Baltieri, la società del presidente Christian Rigon ha infatti comunicato di aver affidato la panchina all'allenatore Mauro Pollini, coadiuvato dal suo vice Vincenzo La Pastina. Sono stati confermati invece Danielli come preparatore dei portieri, Zambrotta come massaggiatore e Pescetta come dirigente. Davide Mazzo ricoprirà infine il ruolo di team manager, e sarà affiancato da Leonardo Bonato.

Per quanto riguarda il mercato, la dirigenza nel frattempo si è assicurata l'arrivo di Andrea Varano, giovane attaccante classe 2002 giunto dal Vigasio.