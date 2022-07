Albaredoronco, prosegue il mercato in entrata

Continua con ritmo frenetico il lavoro di mercato della neonata società dell'Albaredoronco, sorta dalla fusione di Albaredo e Albaronco.

In attività dal 1° luglio, la nuova realtà sta piazzando un colpo dopo l'altro, allestendo da zero una rosa sempre più competitiva da affidare a mister Marco Burato in vista del prossimo campionato di Promozione.

Il direttore sportivo Filippo Baltieri, sotto la guida del presidente Christian Rigon, ha concretizzato molte altre operazioni in entrata dopo quelle già annunciate nei giorni scorsi. I nuovi innesti ufficiali sono: Alessio Pellizzari, centrocampista classe 2004, Riccardo Bari, centrocampista classe 2005, Alessandro Bragato, difensore classe 1992, Francesco De Rossi, centrocampista classe 1988, Alberto Castagna, difensore classe 1997, Elia Scardoni, difensore classe 2001, Simone Marchesini, difensore classe 2002, Marco Dall'Omo, centrocampista classe 1998, Marco Piccoli, centrocampista classe 1991, Elia Signoretto, esterno alto classe 2004. Gli ultimi giocatori ad essere annunciati sono stati Alberto Zoppellaro, ala del 1997, Andrea Bertagnon, attaccante 2004 ed infine Jacopo Pasquali, punta del 2001.