A.C. Chievo Verona: preso l'esterno classe 1997 Lorenzo Trillò

Nuovo rinforzo per l’A.C. ChievoVerona, che ha annunciato l’arrivo di Lorenzo Trillò. L'esterno classe 1997, ha debuttato nella stagione 2014/15 nella squadra giovanile del Frosinone Sub 19 nel Campionato Primavera 1. Nella stagione 2016/17 ha fatto poi il salto in Serie D con il Rieti, ottenendo la promozione in Serie C grazie anche ad un suo gol nella finale playoff vinta per 4-1 contro l’US Aquila. Si è trasferito poi all’Arzachena e alla Sambenedettese sempre in C, totalizzando 66 presenze. Dopo un’esperienza all’Alma Juventus Fano in Serie D, a partire dalla stagione 2022 Lorenzo ha vestito la maglia del Floriana, nella Premier League maltese, arrivando a giocarsi la finale di Coppa nazionale e ad esordire in Conference League.



Le parole dell'esterno: “È stata una scelta facile, la storia del Chievo parla da sola. È un’emozione essere stato chiamato e poter indossare questa maglia. Porto con me un bel bagaglio d’esperienza, a 27 anni ho una consapevolezza e una mentalità diversa. Cercherò di fare più del massimo, magari con qualche gol, perchè il Chievo si merita tutto”.