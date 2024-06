A.C. Chievo Verona: preso il difensore centrale Maximiliano Uggè.

L'A.C. ChievoVerona ha annunciato il tesseramento del difensore centrale Maximiliano Uggè. Il classe 1991, ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile dell’Inter, dove si è laureato, nel 2006, campione dei Giovanissimi nazionali. Nella stagione 2008-2009 ha vestito la maglia della Triestina, nei due campionati successivi quella del Monza e nel 2011 è stato mandato in prestito al Lecco. Ha giocato poi nel Suduva (squadra lituana), dove ha disputato anche un preliminare di Europa League. In Lituania ha collezionato in tre anni 104 presenze e 12 gol. Nel febbraio 2016 si è spostato in Estonia, dove ha vestito la maglia del Nõmme Kalju. Subito dopo ha giocato

a Gozzano, Gubbio, con gli estoni del Levadia, fino al ritorno in Italia con la maglia del Sant’Angelo di Lodi, prima stagione in D dopo 16 anni tra i professionisti.