A.C. Chievo Verona: la conferma di Danieli

L'A.C. ChievoVerona avrà ancora una volta in rosa il centrocampista Nicola Danieli anche nella prossima stagione 2024/25.

Il regista classe 1998 è stato uno dei protagonisti assoluti della prima stagione in Serie D, vero e proprio metronomo del centrocampo bianco blu, nonché capocannoniere della squadra con il vizio dei gol di pregevole fattura, su punizione o direttamente dalla bandierina da calcio d’angolo. Per Danieli un totale di 34 presenze, il giocatore più utilizzato in campionato, impreziosite da cinque reti.