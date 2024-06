A.C. Chievo Verona: ingaggiato Mattia Seno

L'A.C. Chievo Verona ha ingaggiato Mattia Seno, difensore centrale classe 2000. Veneziano di nascita, ha debuttato in serie D nella stagione 2018-19 con la maglia del Campodarsego. Due stagioni con i biancorossi poi altre due con la Luparense. E' passato quindi alla Clodiense e dopo un biennio si è trasferito a Trento, dove è rimasto per altri due anni prima di vestire la maglia del Montecchio Maggiore. Lo scorso anno è stato tra i grandi protagonisti dell’eccellente stagione del Bassano.

Le parole del difensore: "Già solo il fatto che si chiami ChievoVerona deve essere un motivo per cui un giocatore deve prendere in seria considerazione l’idea di venire a giocare qui. Conoscere il direttore Sacchetto e il mister Pontarollo ha dato sicuramente una mano nella scelta, oltre ad avere come presidente Sergio Pellissier. Ho visto una struttura societaria che difficilmente vedi in Serie D, c’è tutto per poter lavorare nei migliori dei modi. Il ChievoVerona può far crescere molti giocatori, a livello di campionato possiamo toglierci grandi soddisfazioni e fare una stagione da ricordare”.