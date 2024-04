Coppola stende l'Udinese nell'ultimo minuto di gioco, l'Hellas vince la sfida salvezza

L'Hellas batte 1-0 l'Udinese nello scontro diretto per la salvezza. La rete nell'ultimo minuto di recupero del giovane Coppola decide la gara. Bentegodi in delirio e tre punti pesantissimi in chiave salvezza. Ora la squadra gialloblù è a più quattro sulla zona retrocessione. L' Udinese cade male, in un finale amaro e lascia per strada punti pesanti.

Partita molto combattuta a Verona con gli ospiti che sbagliano due gol clamorosi con Lucca e uno con Ehizibue e con i gialloblù che trovano due legni con Noslin e Folorunsho. Al 93', come detto, il gol partita: corner di Duda e colpo di testa vincente di Coppola. È la rete che fa esplodere il Bentegodi e che per i gialloblù profuma di salvezza.

IL TABELLINO

HELLAS VERONA-UDINESE 1-0

Reti: 90'+3' Coppola

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Magnani, Coppola, Cabal (dall'83' Suslov); Dani Silva (dal 59' Bonazzoli), Serdar (dall'83' Duda); Mitrovic (dal 59' Swiderski), Folorunsho, Lazovic (dal 77' Vinagre); Noslin. A disposizione: Chiesa, Perilli, Belahyane, Tavsan, Henry, Charlys, Tchatchoua, Cisse, Corradi. Allenatore: Marco Baroni

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue (dall'80' Joao Ferreira), Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca (dal 90'+1' Success). A disposizione: Silvestri, Padelli, Ebosele, Zarraga, Davis, Tikvic, Brenner, Kabasele, Zemura. Allenatore: Gabriele Cioffi

Arbitro: Marco Guida (Sez. AIA di Torre Annunziata)

Assistenti: Damiano Di Iorio (Sez. AIA di Vco), Giuseppe Perrotti (Sez. AIA di Campobasso)

NOTE. Ammoniti: 13' Serdar, 14' Cabal, 16' Walace, 29' Samardzic. Spettatori: 27.662