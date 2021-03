Chievo Verona - Frosinone, le probabili formazioni | A centrocampo non ci sarà Obi

Gara decisiva al Bentegodi per i clivensi che vengono da cinque sconfitte in sei partite

Reduce da due sconfitte di fila il Chievo Verona è pronto a tornare in campo martedì sera alle 19 per affrontare al Bentegodi il Frosinone. Una gara determinante per i gialloblu e che rischia di essere uno spartiacque: in caso di vittoria il treno per la promozione sarebbe nuovamente riagganciato, mentre se a prevalere fossero gli ospiti il Chievo si troverebbe risucchiato fuori dalle posizioni che contano.

Mister Aglietti dovrà fare a meno dello squalificato Obi per la sfida contro il Frosinone e si tratta sicuramente di un'assenza molto pesante per una squadra che già ha dimostrato di essere in un periodo poco brillante. Nelle ultime sei partite i gialloblu hanno infatti rimediato ben cinque sconfitte e domani è sicuramente arrivato il momento di ridare un po' di slancio alla stagione clivense. Anche la formazione guidata da Alessandro Nesta non sta attraversando un bellissimo momento e, non a caso, è reduce dalla sconfitta patita la scorsa giornata contro il Brescia.

Quella di domani sarà per entrambe le squadre un'occasione di riscatto, mentre andando a pescare tra i precedenti il bilancio complessivo delle gare al Bentegodi vede 5 vittorie clivensi su 5 incontri tra A (2), B (2) e Coppa Italia (1). Un buon auspicio perla formazione di Aglietti che però dovrà fare ben altro martedì sera per guadagnarsi i tre punti che non affidarsi alle statistiche.

Le probabili formazioni

CHIEVO VERONA (4-4-2): Semper; Mogos, Gigliotti, Rigione, Renzetti; Ciciretti, Viviani, Palmiero, Garritano; Margiotta, De Luca.

Allenatore: Aglietti.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Szyminski, Curado; Salvi, Kastanos, Maiello, Rohden, D’Elia; Novakovich, Ciano

Allenatore: Nesta.

ARBITRO: Livio Marinelli della sezione di Tivoli (Rm).