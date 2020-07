Benevento - Chievo Verona, le probabili formazioni | Aglietti ritrova Giaccherini

Il Chievo Verona di mister Aglietti a caccia di punti e conferme dopo la buona gara casalinga contro il Cittadella che lo ha visto imporsi in un secco 4-1 venerdì scorso. Questa sera, lunedì 27 luglio alle ore 21, i gialloblu sfideranno al Vigorito i padroni di casa del Benevento, con la formazione allenata da Inzaghi ormai già sicura della promozione in serie A, eppure ugualmente combattiva come dimostrano gli ultimi risultati.

I clivensi dovranno necessariamente fare punti per continuare a sperare di entrare nelle prime otto posizioni di classifica che garantirebbero quantomeno di disputare i play off e cercare così fino all'ultimo di ottenere l'agognata risalita nella massima serie. Un obiettivo certamente non facile, ma nel quale la formazione di Aglietti sembra comunque credere convintamente, quando mancano ormai solo due gare alla fine, quella con il Benevento appunto e poi l'ultima, venerdì sera, in casa contro il Pescara.

Per la gara di questa sera torna tra i convocati ufficiali di Aglietti anche il capitano Giaccherini, assente nella scorsa partita, ma resta da capire se scenderà in campo sin dal primo minuto o se subentrerà a match iniziato. In attacco dovrebbero trovare sicuramente conferma Djordjevic e Vignato, autore di una rete bellissima nella scorsa gara ed anche di una tra le sue migliori prestazioni di quest'anno. Tornerà inoltre disponibile Garritano a centrocampo dopo aver scontato un turno di squalifica, così come anche Esposito scalpita per ottenere un posto da titolare. Appuntamento da non perdere dunque questa sera alle 21 per una gara che potrebbe decidere il prossimo futuro della squadra gialloblu.

Le probabili formazioni

BENEVENTO (4-2-3-1): Montipo; Rillo, Caldirola, Barba, Maggio; Schiattarella, Basit; Improta, Sau, Insigne; Moncini.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

CHIEVO VERONA (4-3-3): Semper; Renzetti, Rigione, Leverbe, Dickmann; Segre, Obi, Garritano; Giaccherini, Djordjevic, Vignato.

Allenatore: Alfredo Aglietti.

ARBITRO: Daniel Amabile di Vicenza.