Maicon torna in Italia a gennaio. Il Colosso vestirà la maglia del Sona

La sola notizia di una trattativa in corso aveva generato una grandissima curiosità. Ora però l'affare è concluso e quindi dal prossimo gennaio pare che il calciatore brasiliano Maicon aggiungerà la maglia del Sona Calcio a quelle che finora ha indossato con successo. Il difensore classe '81 tornerà in Italia, dove in Serie A ha giocato nella Roma ed anche nella storica Inter del triplete di Mourinho. Il nuovo palcoscenico, però, sarà molto più modesto, perché il Colosso (questo il suo soprannome) giocherà in Serie D con il Sona.

La presentazione si terrà dopo l'Epifania e, secondo quanto riportato da Riccardo Montresor de Il Baco da Seta, Sky Sport avrebbe acquistato i diritti della presentazione del terzino brasiliano, il quale porterà con sé anche il figlio da far giocare nelle squadre giovanili sempre del Sona.