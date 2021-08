Sport diversi, stesso cuore veronese: il messaggio di solidarietà per il Chievo dal Verona Volley

«Verona è una, i valori dello sport ci legano tutti in uno spirito di condivisione, nella vittoria come nel momento più buio», si legge nella nota di Verona Volley

Sabato 21 agosto è stato forse il giorno più triste di una lunga sequela di ore buie per tutti i tifosi del Chievo Verona. Dopo l'apertura flash della procedura per salvaguardare il "titolo sportivo" da parte dell'amministrazione comunale, nessuna "manifestazione di interesse" si è palesata in Comune vanificando l'ipotesi di poter procedere poi all'iscrizione nel campionato di serie D di un "nuovo" Chievo da rifondare. Nelle scorse ore non è stato solo lo storico capitano clivense Sergio Pellissier a spendersi con parole di rammarico, bensì anche dal mondo della pallavolo locale è giunta una sincera espressione di solidarietà.

«Verona Volley apprende con dispiacere che non sono pervenute al Comune di Verona manifestazioni di interesse per l’A.C. ChievoVerona», si legge in una nota della società scaligera che poi prosegue: «Le difficoltà di una realtà sportiva veronese, che sia grande o piccola, vicina o lontana dal volley, sono sempre una sconfitta, per una città come la nostra, che nutre lo sport e si nutre di sport, vantando una quantità incredibile di eccellenze».

Parole che rendono conto di quanto realmente la fine della "favola" del Chievo Verona lasci un segno profondo in tutto il tessuto della città. La nota della società di pallavolo poi annuncia: «In questo momento, Verona Volley non può che esprimere solidarietà e incoraggiamento a tutte le persone che lavorano nell’universo Chievo Verona, alle famiglie e agli appassionati. Verona è una, - si conclude la nota - i valori dello sport ci legano tutti in uno spirito di condivisione, nella vittoria come nel momento più buio».