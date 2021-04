Cagliari - Hellas Verona, le probabili formazioni | Problemi in difesa per Juric

La Serie A scende in campo il sabato che anticipa la Pasqua per la ventinovesima giornata, che mette di fronte Cagliari ed Hellas Verona alle ore 15 alla Sardegna Arena.

Terz'ultima, ad un punto dal Torino che la precede, la formazione ora guidata da Semplici arriva da due sconfitte consecutive e si trova in piena lotta per la salvezza. Con 10 gare da disputare e 30 punti palio, i sardi devono cercare di conquistarne il più possibile per riuscire nell'impresa e agganciare chi gli sta davanti.

La pausa per le Nazionali ha interrotto un periodo difficile per la formazione scaligera, che arrivava da tre battute d'arresto di fila. I 38 punti accumulati fino ad ora fanno dormire sonni tranquilli alla società gialloblu per quanto riguarda la permanenza nella massima serie, ma Juric vuole ritrovare il "vero" Verona per avvicinarsi il più possibile alle posizioni che portano in Europa.

I PRECEDENTI - Nel massimo campionato, le due formazioni si sono affrontate 15 volte e in 9 di queste ad imporsi sono stati i padroni di casa. 3 i successi dei gialloblu, così come 3 sono anche le occasioni in cui la sfida è finita in parità.

QUI CAGLIARI - Con Rog sicuro assente per infortunio, Semplici deve fare i conti con le condizioni di Ceppitelli, Sottil, Tramoni e Trippaldelli, che giovedì si sono allenati a parte, mentre Cragno e Marin erano reduci dagli impegni con le Nazionali. Si sono invece allenati regolarmente Zappa e Walukiewicz. Proprio Walukiewicz è favorito su Klavan per completare il terzetto difensivo con Godin e Rugani davanti a Cragno, mentre Lykogiannis è in vantaggio su Zappa per occupare la fascia sinistra, con Nandez dall'altra parte. In mezzo al campo dovrebbero partire Marin, Nainggolan e Duncan, mentre Pavoletti e Simeone si giocano il posto al fianco di Joao Pedro.

QUI HELLAS VERONA - «Come affronteremo il Cagliari? Loro hanno a disposizione degli ottimi calciatori e contro di noi giocheranno la partita della vita. Noi però abbiamo a disposizione il primo match point salvezza e quindi siamo motivatissimi. Da dove possono arrivare i maggiori pericoli? Pavoletti mi sembra in gran forma, Joao Pedro è un giocatore di livello, le mezzali si inseriscono molto bene e sono pericolosi anche sui calci da fermo. Dovremo essere concentrati e cercare di vincere il maggior numero possibile di duelli individuali.

Se a Cagliari per noi può iniziare un nuovo campionato? Alla fine mancano dieci partite, che per noi devono essere dieci finali: dobbiamo dare il massimo di noi stessi e cercare di ottenere il massimo da ogni partita. Nelle ultime gare ho notato della stanchezza mentale in alcuni giocatori, ma in questi 18 mesi i ragazzi sono stati eccezionali, anche perché io ho chiesto loro davvero tanto. Il secondo posto dietro Gasperini, nell'assegnazione della Panchina d'Oro, è un premio per quanto di straordinario hanno fatto i miei ragazzi, che hanno dato tutto e sono convinto lo faranno ancora. Non possiamo mollare, dobbiamo avere grande voglia di far bene fino all'ultima giornata. Come far fronte alla stanchezza mentale? Io voglio la mia squadra, voglio che tutti vadano oltre le proprie possibilità. Servirà ricompattarsi e tornare ai nostri livelli, con tutte le caratteristiche che ci hanno contraddistinto in questi 18 mesi.

Se recuperiamo qualcuno per la partita con il Cagliari? Colley ci sarà, non saranno invece disponibili Günter, Vieira, Kalinic e Çetin. Oggi i Nazionali hanno sostenuto il primo allenamento e mi sembra stiano tutti bene. Se Magnani e Dimarco giocheranno a Cagliari? Magnani ha preso una botta il giorno prima della partita contro l'Atalanta e oggi ha fatto il primo allenamento con noi, perché aveva dolore. Valuteremo le sue condizioni nelle prossime ore. Lovato è tornato con grande fiducia dalle partite con la Nazionale Under 21 e anche Dimarco è un'opzione per la difesa, dove abbiamo gli uomini contati anche per via della squalifica di Dawidowicz.

La crescita dei giovani ne favorirà un impiego maggiore nel finale di stagione? Lovato per me sta crescendo bene e ho grande fiducia nel suo potenziale. Arrivando dalla C ha dimostrato di esser forte e di esser migliorato e maturato. Anche Ilic, per esempio, ha fatto più di quello che ci saremmo potuti aspettare da lui. In generale, però, per i giovani è normale avere alti e bassi durante una stagione. Non faccio differenze tra giovani e non giovani, scelgo sempre di far giocare chi sta meglio.

Se in queste due settimane abbiamo lavorato su qualcosa in particolare? Abbiamo lavorato molto sull'attacco e sulla precisione dei passaggi, perché avevamo a disposizione diversi giocatori offensivi. Non ho voluto abbassare il livello e l'intensità degli allenamenti: dobbiamo andare oltre la stanchezza e dare il massimo fino alla fine del campionato.

Se le voci di 'mercato' e qualche dichiarazione inopportuna possono averci disturbato? A me, no: sono concentrato solo sull'Hellas, tanto che non ci dormo la notte. Però chi parla dell'Hellas Verona deve portarci più rispetto. Non mi piace che venga fatto il nostro nome a sproposito o con leggerezza. Quello che ha detto Gasperini per l'Atalanta è lo stesso che dico io per il 'mio' Verona, pur facendo le debite proporzioni. Ma il concetto è lo stesso».

Queste le parole di Juric alla vigilia del match. Squalificato dunque Dawidowicz, mentre Günter, Vieira, Kalinic e Çetin non saranno della partita per i rispettivi acciacchi, così come Benassi. I maggiori problemi dunque sono in difesa, dove Magnani sembra comunque in vantaggio su Dimarco per completare il reparto con Ceccherini e Lovato, il quale dovrebbe sedersi in panchina visto che Lazovic dovrebbe partire dall'inizio sulla fascia sinistra. Dall'altra parte ci sarà Faraoni, mentre in mezzo verrà dato spazio alla coppia Veloso-Tameze. Davanti invece Barak e Zaccagni dovrebbero essere confermati, così come l'unica punta Lasagna.

ARBITRO - Daniele Doveri di Roma.

Gallery