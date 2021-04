DIRETTA: Cagliari - Hellas Verona 0-0 | Gialloblu in Sardegna a caccia di punti

CAGLIARI - HELLAS VERONA 0-0

PRIMO TEMPO - Grande intensità da parte di entrambe le squadre nelle primissime battute.

4'. I padroni di casa cercano subito di mettere pressione.

5'. Contatto Zaccagni-Zappa in area: Doveri lascia correre. Sul ribaltamento di fronte, ammonito Lovato per un fallo su Cerri.

10'. Sempre molta intensità in campo, con il Verona che inizia trovare qualche pertugio per manovrare.

11'. Cragno respinge una punizione ben battuta da Veloso.

15'. Buon momenti per i gialloblu, che però sbattono contro la difesa sarda e non riescono ad andare al tiro.

18'. Nainggolan ruba palla a Tameze e serve al limite Joao Pedro, ma il suo destro viene messo in corner da Silvestri.

23'. Palla in mezzo di Dimarco, Barak fa velo per Lasagna che prova il sinistro: di poco alto e sfuma una grande occasione.

25'. Prova a salire ancora l'Hellas: Zaccagni s'infila tra due uomini e viene steso. Ammonito Klavan.

28'. Spingono i gialloblu. Serie di tocchi al limite e in area, ma il tiro di Faraoni viene respinto.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Rugani, Godin, Klavan; Zappa, Nandez, Duncan, Naingollan, Lykogiannis; Cerri, Joao Pedro.

A DISPOSIZIONE: Aresti, Vicario, Marin, Simeone, Deiola, Calabresi, Asamoah, Pereiro, Pavoletti, Walukiewicz, Carboni. ALLENATORE: Leonardo Semplici.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Dimarco; Faraoni, Tamèze, Veloso, Lazovi?; Baràk, Zaccagni; Lasagna.

A DISPOSIZIONE: Berardi, Pandur, Salcedo, Udogie, Ili?, Rüegg, Magnani, Sturaro, Amione, Bessa, Colley. ALLENATORE: Ivan Juri?.

ARBITRO: Daniele Doveri (Sez. AIA Roma 1).

AMMONITI: Lovato, Klavan