Brescia - Chievo Verona, probabili formazioni | Aglietti ancora senza Gigliotti

Il Chievo Verona scenderà in campo alle 18 (e non alle 21) di oggi, 14 febbraio, per la 23esima giornata del campionato di Serie B. Scenderà in campo allo stadio Rigamonti di Brescia, dove affronterà i biancazzurri allenati da Josep Clotet. La direzione della gara è stata affidata ad Antonio Di Martino della sezione di Teramo e dalle 18 sarà possibile seguire la diretta testuale dell'incontro su VeronaSera.

Sono 10 le posizioni di classifica che dividono le due squadre. Il Chievo attualmente è quarto, ma con una vittoria potrebbe riprendersi il secondo posto in solitaria alle spalle dell'Empoli. Il Brescia è 14esimo, e se dovesse vincere raggiungerebbe il Vicenza al 12esimo posto, in attesa del posticipo di domani tra Reggina e Cosenza.

L'ultima vittoria del Brescia risale all'ultima partita del 2020. Nell'anno nuovo, i lombardi hanno giocato sei partite, perdendo le prime quattro e pareggiando le ultime due. Il Chievo, invece, è più di due mesi che raccoglie punti e ha vinto tre delle ultime sei gare disputate.

L'allenatore gialloblù Alfredo Aglietti ha convocato 25 atleti per la trasferta di oggi. In difesa è tornato a disposizione Colley, mentre è ancora fuori per infortunio Gigliotti. La lista di Clotet, invece, è composta da 20 giocatori: Papetti e Van de Looi hanno scontato la loro squalifica e sono tornati disponibili, mentre invece non saranno della partita Cistana e Spalek.

