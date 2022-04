Otto giovani cestisti della Scaligera Basket Academy premiati con la borsa di studio Mario Vicenzi

Il Gruppo Vicenzi e Scaligera Basket, in occasione della gara interna tra Tezenis Verona e Giorgio Tesi Group Pistoia, hanno premiano con 8 borse di studio, in memoria e in ricordo di Mario Vicenzi, gli studenti più meritevoli delle Società affiliate alla Scaligera Basket Academy e del settore giovanile gialloblù. Riconoscimenti del valore di 250 euro conferiti a chi si è distinto sul parquet ma anche a scuola.

Le borse di studio intitolate a Mario Vicenzi vogliono ricordare un grande uomo di sport, dirigente negli anni dei grandi successi della pallacanestro veronese ed esempio per tutti i giovani per la sua profonda umanità e attenzione ai valori dello studio e del lavoro.

I vincitori sono: Mattia Bonesini (Basket Est Veronese), Pietro Cornale (Tezenis Verona), Riccardo Dalla Valentina (Legnano Basket), Filippo Edobor (Tezenis Verona), Paolo Eppiani (Basket Est Veronese), Marco Meneghelli (Virtus Isola della Scala), Elia Signori (Scaligera Basket), Matteo Tokarczyk (Cologna Basket).

Hanno premiato Beatrice Vicenzi, nipote dello scomparso Mario e l’assessore allo Sport del Comune di Verona Filippo Rando.