Bentegodi: sfuma il sogno A2 per la pallanuoto femminile, terzi i veronesi nel waterbasket

Sfuma il sogno di promozione in A2 per la pallanuoto femminile della Bentegodi. Mentre nelle finali scudetto di waterbasket, la squadra della Bentegodi ha chiuso con una medaglia di bronzo.

Le atlete veronesi di pallanuoto sono tornate dall'impegnativa trasferta di Avezzano con tre sconfitte in altrettanti incontri, chiudendo al quarto posto il girone di playoff valido per la promozione in serie A2. Nella categoria superiore ci vanno Roma Vis Nova e Tolentino, oltre alle squadre di Camogli e Moie impegnate nell'altro girone.

Le tre partite in due giornate sono state comunque importantissime per la giovane squadra allenata da Ines Braga, che, ancora acerba, ha avuto modo di confrontarsi con squadre di più alto livello rispetto a quelle affrontate durante la stagione. La formazione veronese era composta da Zambelli, Gazzini, Manigrasso, Russo, Lonardi, Simoncelli, Furnari, Tolini, Vantini, Prandini, Martinazzi, Vezzoli, Bazzani e Zanoni. Ed Ines Braga ha commentato: «Il playoff è stato un crescendo, le nostre ragazze giovanissime sono riuscite a dimostrare una evoluzione nel loro gioco partita dopo partita. L'esperienza è stata bella e gli scontri fanno crescere ogni volta».

Si sono invece giocate a Firenze le finali valide per il podio del campionato di waterbasket, la pallacanestro giocata in piscina. Ad aggiudicarsi il tricolore è stato il team di casa, che in finale ha superato i bolognesi del Neptunes per 18-14. Ottimo bronzo per la Bentegodi che in questa stagione ha giocato nel massimo campionato schierando la squadra over 30.

I bentegodini hanno vinto a tavolino 5-0 la finale per il terzo posto contro Perugia, che non ha saputo schierare una formazione regolare in vasca. Si è giocata quindi una partita proforma. La formazione schierata a Firenze era composta da Veneri, Parolini, Montrucoli, Ottolini, Damiani, Ruffinengo e Brentonego. Tutti allenati da Cametti., L’albo d’oro del campionato di waterbasket vede comunque sempre in testa la Bentegodi con sei titoli vinti, seguita da Firenze con quattro, Perugia 2 e Belluno 1.

Infine, si è disputato presso il porticciolo di Torri del Benaco il Torneo "Tower Power". Il torneo dimostrativo di waterbasket si è giocato all’insegna della massima inclusività e partecipazione, con la prima volta per due formazioni: i ragazzi della Asd Rainbow Planet di Asti e i Pallanuoters Verona, che sono anche riusciti a vincere una partita. Oltre a tre squadre di Bologna erano presenti anche il Firenze e la Bentegodi, le due formazioni italiane più scudettate. Non si è tenuta una classifica ufficiale in quanto il torneo era puramente promozionale e giocato con partite brevi per permettere anche ai nuovi adepti e adepte di cimentarsi in questo sport.