Verona sbatte, Treviglio abbatte. Tezenis sconfitta dai bergamaschi 79-69

Ieri, 25 febbraio, la Tezenis Verona ha recuperato la quinta giornata di campionato in casa della Bcc Treviglio. Una gara condotta dai gialloblù solo nel primo quarto. Già dalla seconda frazione, i bergamaschi hanno recuperato, affondando poi il colpo dopo la pausa lunga. Inutile la reazione finale degli scaligeri, che alla fine hanno perso 79-69.

Tezenis bella nei primi 10 minuti, dove Candussi, Severini e Tomassini sono molto precisi. Dopo un iniziale break (4-10), ricucito dalla Bcc (9-10), Verona si riporta sul +8 (10-18) e mantiene le distanze dai locali fino alla sirena che fissa il primo parziale sul 18-25.

Nel secondo quarto, la difesa di Treviglio alza la sua pressione sui gialloblù, che commettono una serie di errori e permettono agli avversari di recuperare (30-29). Inceppata in attacco, la Tezenis non trova le giocate giuste neanche in difesa ed in due minuti il +5 per la Bcc raddoppia (46-36) e si assesta sul 46-39 di metà gara.

Il restart della Tezenis dopo lo sosta è buono (46-44), ma non spegne l'entusiamo della Bcc, che con Reati e Nikolic torna sul +10 (54-44). Sono passati 23 minuti dall'inizio della gara e ci sarebbe tutto il tempo per una rimonta veronese. Treviglio, però, ha messo sotto gli avversari e sul 62-46 tocca il suo massimo vantaggio. Il terzo quarto finisce 65-52 e per Verona non ce n'è più. I locali non perdono il controllo della partita e ritoccano il loro massimo vantaggio nell'ultimo quarto sul +17. La Tezenis può solo giocare per rendere più onorevole la sconfitta, ma il passivo resta in doppia cifra fino alla fine.

Bcc Treviglio - Tezenis Verona 79-69

Bcc Treviglio: Alvise Sarto 16 (2/4, 4/6), Mitja Nikolic 11 (2/4, 2/3), Davide Reati 10 (2/4, 2/4), Simone Pepe 10 (1/2, 1/5), Jacopo Borra 9 (4/8, 0/0), Ion Lupusor 8 (2/2, 0/2), J.J. Frazier 7 (3/5, 0/3), Matteo Bogliardi 5 (1/2, 1/1), Andrea Ancellotti 3 (1/1, 0/1), Davide Corini 0 (0/0, 0/1), Luca Manenti 0 (0/2, 0/0), Soma Abati Toure 0 (0/0, 0/0).

Tezenis Verona: Francesco Candussi 16 (5/8, 2/2), Phil Greene IV 14 (3/9, 2/5), Giovanni Tomassini 10 (2/5, 2/5), Giovanni Pini 10 (3/10, 0/0), Giovanni Severini 8 (0/1, 2/5), Guido Rosselli 7 (2/4, 0/1), Bobby Ray Jones 2 (0/3, 0/2), Davide Guglielmi 2 (1/1, 0/1), Andrea Colussa 0 (0/0, 0/0), Giga Janelidze 0 (0/0, 0/0), Giorgio Calvi 0 (0/0, 0/0).