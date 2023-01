Sconfitta per la Tezenis: vince la Segafredo Bologna

La Tezenis Verona esce sconfitta dalla Segafredo Arena di Bologna. Finisce 87-82 in favore della virtus al termine di una gara che la Tezenis ha giocato a testa altissima fino agli ultimi istanti. Sempre in rincorsa, i gialloblù di coach Ramagli hanno il grandissimo merito di aver tenuto accese le speranze fino ai secondi finali. Bortolani, top scorer dell’incontro, riapre il match per l’ennesima volta sull’84-82 nell’ultimo giro di lancette. Poi i viaggi in lunetta premiano la Virtus Segafredo che chiude a proprio favore il match.

Verona rimane a quota 12 punti in classifica a pari di Napoli, e Treviso, avversaria dei gialloblù sabato prossimo al Pala AGSM AIM.

Primi due minuti a bassi giri per entrambe le squadre. Solo Shengelia trova la via del canestro mentre Verona fatica a costruire tiri puliti. Smith mette il primo canestro (4-2) mentre la Virtus prosegue ad imporre il proprio ritmo alla gara (8-2). Johnson è già gravato di due falli dopo tre minuti e mezzo e la Tezenis prova a riportarsi sotto. La tripla di Sanders vale il -3 (10-7) ma Cordinier ricaccia indietro i gialloblù in pochi secondi (15-7). La Virtus si ferma per qualche giro di lancetta, la Tezenis no e recupera azione dopo azione fino al 15-13 dopo il sottomano di Casarin. I padroni di casa premono sull’acceleratore e nel finale costruiscono il break che spacca il parziale, chiudendo avanti 24-17.

La Tezenis prova a tenere il ritmo con i 4 punti consecutivi di Bortolani; due errori consecutivi in attacco dei gialloblù aprono la strada alla Virtus che tocca il +10 sul 31-21 dopo il canestro di Pajola. Holman lascia il campo, momentaneamente, per un colpo alla spalla, i gialloblù provano a rispondere con un parziale di 5 a 0, firmato interamente da Bortolani (34-28).

Il divario rimane invariato tra le due squadre, Verona rincorre mantenendo la distanza nonostante i tentativi di fuga dei padroni di casa. Verona ha il possesso per tornare a un possesso di distacco ma il tiro di Smith si ferma sul ferro. La tripla di Hackett chiude il primo tempo, sulla sirena il punteggio è di 49-42.

Primo minuto senza punti per entrambe le squadre. Poi l’allungo della Virtus che sfrutta gli errori in fase offensiva dei gialloblù e i canestri di Shengelia (53-44). Verona riparte dal canestro di Johnson, che però poi sbaglia due liberi (53-46) poi Mannion si inventa il canestro del 55-46, e conferma il vantaggio con la tripla del 61-51. Distacco confermato fino al 65-55 quando la Tezenis costruisce un break di 0 a 7 con Holman e Bortolani, arrivando a -3 ad un minuto dal termine. Prima della sirena l’errore di Casarin e il canestro di Hackett, si chiude sul 68-62.

Ultima frazione che viene aperta da Bortolani con una tripla. Risponde Belinelli (70-65), Rosselli risponde in contropiede appoggiando il 70-67. La gara è aperta, Verona ha il possesso per accorciare ancora ma è la Virtus ad allungare con i liberi di Pajola (74-70) dopo la tripla di Bortolani. Ad Holman viene fischiato un fallo in attacco, Belinelli mette la tripla che vale il 77-70 a metà quarto. Bortolani colpisce ancora e accorcia (77-73), poi arrivano 4 punti consecutivi di Bologna nella fase più intensa del match. Mickey appoggia l’81-73 con coach Ramagli costretto al time out. Cappelletti buca la retina dalla media, Verona rimane a -5 fino all’inizio dell’ultimo minuto. Cappelletti va in lunetta a 22 secondi dal termine e fa 1 su 2 (83-79), così come Belinelli. Ramagli inserisce Bortolani e mette la sua quinta tripla del match (84-82). Partita viva fino all’ultimo, decidono i liberi Mickey e quelli di Pajola. Finisce 87-82 (scaligerabasket.it).

Segafredo Bologna – Tezenis Verona 87-82 (24-17, 25-25, 19-20, 19-20)

Segafredo Bologna: Mannion 12, Belinelli 15, Pajola 8, Bako 2, Jaiteh ne, Shengelia 10, Hackett 8, Michey 18, Camara 2, Weems 2, Abass, Cordinier. All. Scariolo

Tezenis Verona: Cappelletti 13, Holman 13, Ferrari ne, Casarin 3, Johnson 4, Bortolani 23, Candussi ne, Rosselli 2, Anderson, Udom 6, Sanders 6, Smith 12. All. Ramagli