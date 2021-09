La Mep Pellegrini Alpobasket 99 conquista il trofeo Campobasso per lo Sport

La Mep Pellegrini Alpobasket 99 torna dalla trasferta in Molise con un bel trofeo in bacheca. E' accaduto tutto nello scorso settimana quando la squadra allenata da Roberto Soave ha superato nell'arco di 24 ore la Givova Battipaglia, 64-52 per le venete e poi, nella finale del torneo, la quotatissima La Magnolia Campobasso che nei giorni scorsi ha ben figurato in Eurocup.

Nel primo match, quello di semifinale, la Alpobasket, grazie ad una prestazione maiuscola della Packovski, 16 punti a referto per lei, ha regolato la formazione militante nel Girone Sud della prossima Serie A2, conquistando peraltro tutte e quattro le frazioni di gioco.

Nel secondo match quello, che ha assegnato il trofeo, la clamorosa affermazione contro Campobasso. Va detto per dovere di cronaca che La Magnolia arrivava al match decisivo con tre partite in 96 ore nelle gambe e con la playmaker Giorgia Amatori, tenuta fuori a livello precauzionale. Ma tutto questo non inficia la grande prestazione della Mep Pellegrini che vince il confronto sulla sirena, 60-59 il finale, grazie ad una bomba da tre della ex di turno Sofia Marangoni.

I tabellini delle due partite disputate dalla Alpobasket 99 a Campobasso

SEMIFINALE: O.ME.P.S. Givova Battipaglia-Mep Pellegrini Alpobasket 99 53-65. Parziali: 7-15; 15-34; 34-47; 53-65.

O.ME.P.S. Givova Battipaglia Chiovato, Chiapperino, Seka 5, Feoli, Montiani, Potolicchio 19, Milani 12, Catarozzo 4, Dione 4, De Feo 2, Susca 2, Santoli. Coach: Maslarinos.

Mep Pellegrini Alpobasket 99: Marangoni 3, Packovski 16, Rosignoli 3, Soglia 8, Diene 4, Bertoldi 2, Vitari 15, Mancinelli 6, Franco 4, Franchini 4, Pachera NE. Coach: Soave.

FINALE: La Molisana Magnolia Campobasso-Mep Pellegrini Alpobasket 99 59-60 (21-16, 31-26; 42-44)

La Molisana Magnolia Campobasso: Trimboli 2, Egwoh 4, Quiñonez 9, Togliani 8, Chagas 6, Parks 11, Nicolodi 9, Premasunac 10. Ne: Trozzola, Del Sole, Šrot e Del Bosco. Allenatore: Sabatelli.

Mep Pellegrini Alpobasket 99: Marangoni 15, Packovski 10, Rosignoli 11, Soglia 10, Diene 6, Bertoldi, Vitari 2, Mancinelli 6, Franco. Ne: Pachera, Bertoldi e Franchini. Allenatore: Soave.