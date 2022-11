La Tezenis si ferma all'overtime: vince Trento

Seconda sconfitta consecutiva interna per la Tezenis Verona. Dopo il ko con la Virtus Segafredo Bologna, i gialloblù di coach Ramagli sono stati sconfitti nella 6^ giornata dalla Dolomiti Energia Trentino con il punteggio di 86-92 dopo un tempo supplementare.

Una gara che la Tezenis ha condotto, anche con ampio margine, nel primo tempo con il massimo vantaggio di 14 punti. Poi, nella ripresa, la rimonta di Trento che dal -11 nel terzo quarto, recupera lo svantaggio e passa a condurre. Finale testa a testa con Verona che prova la fuga nel finale (fino al +8) ma i 40 minuti che terminano in parità. Nel primo overtime, l’Aquila guidata da Crawford (7 punti nel supplementare) ha lo spunto vincente e si porta a casa i due punti. Per la Tezenis 20 punti di Cappelletti, 18 di Anderson, 13 per Sanders e 10 di Holman (11 rimbalzi).

Verona-Trento, la gara

Fa tutto Holman nei primi 20 secondi. Vince la palla a due, mette la tripla del 3 a 0 e cattura il primo rimbalzo difensivo. E’ una gara ad alta intensità, a metà quarto il punteggio recita già 14-14 con Verona che manda a referto tutti i giocatori del quintetto. La Tezenis prova a spaccare il quarto con la triple di Cappelletti e Anderson (23-16) mentre Trento risponde con Flaccadori (23-19). Anche il finale regala spettacolo, Verona chiude avanti la prima frazione sul 30-24.

2 punti per parte nel primo minuto e mezzo del secondo quarto. Verona allunga improvvisamente: ferma ripetutamente Trento in attacco e con Sanders e Casarin costruisce il +11 sul 37-26. Il tiro di Spagnolo si spegne sul ferro, quello di Sanders buca la retina e sul 39-26 coach Molin è costretto al time out. La Dolomiti Energia si sblocca ma la Tezenis non perde un colpo. I primi 5 minuti si chiudono con la schiacciata di Smith e i gialloblù continuano a mantenere un vantaggio in doppia cifra. Gli ultimi 60 secondi si aprono sul 47-37 e all’intervallo lungo il punteggio è di 50-39.

Anderson apre il secondo tempo; Trento prova ad aumentare l’intensità e dopo tre minuti e mezzo torna a -7, sfruttando il contropiede confezionato da Forray e Spagnolo con quest’ultimo che schiaccia il 55-48. Dopo il time out di Ramagli, la palla persa di Smith spalanca le porte a Trento che con Atkins mette il 55-51. Il momento positivo degli ospiti prosegue con la schiacciata di Spagnolo (55-53) che riapre definitivamente la gara. La Tezenis continua a mantenere i due punti di vantaggio con Johnson e Imbrò che trovano punti preziosissimi nel finale (62-60). L’Aquila pareggia con il libero di Udom negli ultimi secondi chiudendo il quarto sul 62 pari.

Le difese comandando ad inizio di ultimo quarto. Dopo quasi tre minuti Holman mette i primi due punti del periodo ma Trento trova il vantaggio con il gioco da tre punti di Crawford (66-67). La Tezenis costruisce un break importantissimo a metà quarto: i tre liberi di Sanders e il canestro di Anderson, intervallati dal doppio errore ai liberi di Lockett, spingono Verona avanti sul 71-67. Al canestro di Atkins la Tezenis risponde con la tripla di Cappelletti e con quella di Anderson (77-69); ancora una volta la Dolomiti Energia torna in partita, riportandosi a -2 con i liberi di Atkins (77-75). Verona perde il nuovo possesso, Forray colpisce dalla lunetta e mette tutto in parità a 55’’ dalla fine. Il punteggio non si muove più, finisce 77 a 77.

L’overtime parte dalla tripla di Cappelletti ma è qui che Trento trova il break che vale l’allungo fino all’80-84 con Crawford protagonista. Coach Ramagli chiama i suoi in panchina ma i gialloblù scivolano a -6 con l’errore da tre punti di Sanders e la schiacciata in contropiede di Atkins. Cappelletti prova a tenere vive le speranze a 20 secondi dal termine, conquistando un gioco da tre punti (83-86). I liberi di Spagnolo sigillano la vittoria di Trento con Verona che prova l’ultimo sussulto con un 2+1 di Cappelletti una tripla di Holman. La girandola di giri in lunetta porta il match sul 86 a 92 (scaligerabasket.it).

Verona-Trento, il tabellino

Tezenis Verona – Dolomiti Energia Trentino 86-92 (30-24, 20-15, 12-23, 15-15)

Tezenis Verona: Cappelletti 20, Smith 9, Holman 10, Ferrari ne, Casarin 2, Johnson 9, Imbrò 5, Candussi ne, Rosselli, Anderson 18, Udom L., Sanders 13. All. Ramagli

Dolomiti Energia Trentino: Conti, Spagnolo 24, Forray 7, Flaccadori 11, Udom M. 3, Crawford 12, Ladurner ne, Grazulis 9, Atkins 13, Lockett 13. All. Molin