Reggio è ko: vittoria per la Tezenis

Vittoria interna per la Tezenis Verona contro la Unahotels Reggio Emilia. Finisce 78-76 il match del Pala AGSM Aim davanti a 4676 spettatori.

Una vittoria importante per i gialloblù che distanziano gli avversari in classifica e agganciano Napoli, Scafati e Brescia a quota 14 punti. Un successo ottenuto con una prova di squadra consistente con i gialloblù quasi sempre avanti nel punteggio e capaci di contrastare i tentativi di rientro degli ospiti. Bortolani, partito in quintetto, è il top scorer del match con 18 punti. 16 per Anderson, in doppia cifra anche Cappelletti con 11.

La Tezenis parte con buon piglio. Cappelletti è protagonista in attacco con 5 punti consecutivi mentre Reggio ha le polveri bagnate. Sanders allunga il vantaggio (7-1) con la difesa gialloblù capace di produrre grande intensità. La tripla di Olisevicius, l’errore in attacco di Anderson e il canestro di Lee riavvicinano velocemente le due squadre (10-8). Davis mette i primi punti, ma la Unahotels trova il primo vantaggio sul 12-13. La tripla di Udom interrompe solo momentaneamente il break degli ospiti che con Lee e Senglin trovano il +3 (15-18). Prima della sirena il canestro di Anderson, si chiude sul 19-20.

Cappelletti apre il secondo quarto, seguito dal canestro di Davis. Reggio, però, produce punti con continuità e Cinciarini regala ai suoi il massimo vantaggio sul 23-30. La Tezenis prova a ripartire dalle triple di Anderson (29-30) che ridanno slancio ai gialloblù di coach Ramagli. Bortolani ritrova la via del canestro mentre Verona riesce a contenere le folate offensive degli ospiti. Finale punto a punto, il primo tempo si chiude sul 38-38.

La Tezenis parte forte nel secondo tempo. Smith e Bortolani costruiscono un break che vale 7 punti di vantaggio (45-38). Reggio continua la rincorsa ma Verona risponde con precisione e forza. Bortolani conferma il vantaggio (54-46), Reggio si affida a Lee e ai tentativi di Vitali e Cinciarini, che però vanno a vuoto. Reuvers sfrutta l’errore offensivo di Casarin e riavvicina le due squadre (54-51). Ultimo possesso del quarto gialloblù, Anderson mette la tripla allo scadere che vale il 57-51.

La Tezenis mantiene i 6 punti di vantaggio ad inizio dell’ultimo quarto. La violazione di passi di Senglin consegna un nuovo possesso a Verona che però non viene sfruttato. Ci pensa Davis, da tre punti, a ristabilire il vantaggio gialloblù (64-57); la gara si alza d’intensità: la combinazione Smith- Cappelletti stappa applausi, poi l’americano ruba palla e schiaccia in contropiede il 70-62. In un giro di lancette Reggio Emilia torna sotto e con Anim arriva a -4 (70-66). Dopo il time out di Ramagli, la Unahotels accorcia ancora (70-68) con Lee. Il gioco da tre punti di Bortolani vale oro ma viene vanificato dalla tripla di Anim (73-71 a 1 minuto dal termine). Senglin pareggia a 30 secondi dalla fine, poi Anderson va in lunetta per tre liberi dopo il fallo di Lee e regala alla Tezenis il +3 (76-73). Olisevicius cattura il rimbalzo offensivo dopo i due liberi errori di Senglin e appoggia il -1. Emozioni a non finire nel finale, Anderson colpisce ancora. Vince Verona, si chiude sul 78-76 (scaligerabasket.it).

Tezenis Verona – Unahotels Reggio Emilia 78-76

Tezenis Verona: Cappelletti 11, Smith 8, Ferrari ne, Casarin 2, Johnson 4, Bortolani 18, Davis 9, Rosselli ne, Pini 3, Anderson 16, Udom 3, Sanders 4. All. Ramagli

Unahotels Reggio Emilia: Anim 11, Reuvers 7, Hopkins 14, Cipolla ne, Strautins, Vitali, Stefanini ne, Cinciarini 9, Lee 11, Senglin 11, Olisevicius 12, Diouf 1. All Sakota