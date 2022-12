Tezenis sconfitta, passa Pesaro

La Carpegna Prosciutto Pesaro vince la sfida di Verona contro la Tezenis per 90-94. La formazione di coach Repesa chiude positivamente il match grazie l’allungo deciso nell’ultimo quarto al termine di una gara che ha visto i padroni di casa recuperare dal -15 del secondo quarto per poi giocare una gara alla pari. La Tezenis arriva a 5 minuti dalla fine con 6 punti di vantaggio ma l’ultimo break è della formazione ospite che allunga nel finale prima della tripla di Anderson che chiude il match. La Tezenis fa registrare 4 giocatori in doppia cifra: Cappelletti e Anderson 20, Holman 17 e Smith 12.

E’ subito break della Tezenis Verona in apertura di match. I gialloblù, in meno di due minuti, trovano 7 punti di vantaggio iniziando con Anderson e proseguendo con Rosselli e Smith. Pesaro reagisce, mette 4 punti consecutivi, ma la Tezenis risponde con il gioco da tre punti di Cappelletti (10-4). La Carpegna Prosciutto recupera ancora, pareggia con la tripla di Moretti (10-10) e Verona si affida ad Holman, che prima schiaccia e poi colpisce dalla lunga distanza. La Tezenis continua a mantenersi avanti nel punteggio ma è proprio nel finale che gli ospiti passano avanti. Il primo quarto si chiude sul 23-25.

La Carpegna Prosciutto parte meglio nel secondo quarto. Alza l’intensità in difesa e il ritmo in attacco, conquistando un vantaggio consistente di 15 punti (23-38). Verona lavora con costanza in difesa senza disunirsi. Holman dà il via al tentativo di recupero, schiacciando in contropiede e stoppando in difesa. La Tezenis cambia passo, trova punti con continuità e torna ad avvicinarsi; Repesa chiama i suoi in panchina sul 27-38 ma al rientro in campo sono ancora i gialloblù ad imprimere il ritmo alla partita. Anderson, dalla lunga distanza, firma il -5, (35-40); Totè perde palla, di nuovo il 23 della Tezenis dalla lunetta mette altri due punti e Bortolani firma la parità (43-43). Finale incandescente, Anderson fa balzare in piedi il Pala AGSM Aimcon una tripla che chiude il primo tempo sul 48-47.

Il secondo tempo si apre con i due liberi di Smith (50-47) ma la tripla di Cheatham vale il pareggio immediato. Pesaro prova l’allungo, con Kravic e Abdur-Rahkman va sul +4 (50-54); Cappelletti buca la retina due volte consecutive dalla lunga distanza e la gara torna ad essere in grande equilibrio. La palla persa di Mazzola regala il nuovo possesso alla Tezenis che con Bortolani allunga ancora (61-56). Pesaro risponde proprio con Mazzola, poi Holman ristabilisce le distanze (64-59). Nel finale di quarto Pesaro recupera tutti i 7 punti di svantaggio: prima il gioco da tre punti di Mazzola, poi la schiacciata di Totè e il tiro di Gudmundsson. Finisce 69-69 il terzo parziale.

La Tezenis prova subito l’allungo. Bortolani, Smith e Cappelletti guidano i gialloblù sul 76-72 ma la Carpegna Prosciutto risponde con il gioco da tre punti di Visconti (76-75). Verona ha la capacità di dare subito una scossa al match, prima con la schiacciata di Smith e poi con la tripla di Sanders (81-75). Verona si presenta all’inizio degli ultimi 5 minuti con un vantaggio di 6 punti (81-75), dimezzato dalla tripla di Visconti e dopo l’errore di Anderson, annullato dal canestro di Cheatham (81-81). Holman si costruisce un gioco da tre punti ma il vantaggio rimane solo per un giro di lancette (84-84). Gli errori di Anderson e Cappelletti spianano la strada a Pesaro che con Abdur-Rahkman e Charalampopoulos allunga sul punteggio di 84-88. Cappelletti mette un libero, ma Pesaro sempre dalla lunetta registra il break che vale l’85 a 90. Johnson segna il tap-in che vale il meno tre (87-90) ma la successiva girandola di falli sistematici permette a Pesaro di andare avanti di sette lunghezze sull’87 a 94. La tripla allo scadere di Anderson sigla il risultato sul 90 a 94 finale (scaligerabasket.it).

Tezenis Verona vs Capregna Prosciutto Pesaro 90 – 94 (23-25, 25-22, 21-22, 21-25)

Tezenis Verona: Cappelletti 20, Smith 12, Holman 17, Johnson 6, Casarin 1, Bortolani 7, Candussi, Rosselli (C) 2, Anderson 20, Udom ne, Sanders 3, Ferrari. All. Ramagli

Carpegna Prosciutto Pesaro: Kravic 4, Abdur-Rahkman 13, Visconti 16, Moretti (C) 5, Stazzonelli ne, Mazzola 14, Gudmundsson 7, Charalampopoulos 14, Totè 5, Cheatham 16. All. Repesa