La Scaligera lotta ma cede il passo a Varese

La Tezenis Verona esce sconfitta dalla gara contro la Openjobmetis Varese. 91-98 il punteggio finale a favore della formazione ospite con Verona capace di recuperare più volte durante il match lo svantaggio in doppia cifra. Nel finale l’ultimo recupero della Tezenis si ferma a pochi secondi dal termine sul -4.

Verona-Varese, la gara

Primi minuti equilibrati al Pala AGSM AIM. La Tezenis prova a scappare con la tripla di Anderson e il canestro di Cappelletti, allungando sull’11 a 7. Varese si affida al tiro dalla lunga distanza e con Johnson torna avanti (15-18), poi allunga sul +5.

La Tezenis torna a macinare punti e sull’asse Cappelletti – Anderson torna in parità sul 20-20 ma negli ultimi tre minuti, gli ospiti costruiscono un nuovo break. Verona perde lucidità offensiva, i tre liberi di Johnson valgono il 20-27. Bortolani mette i primi punti in maglia Tezenis (23-27) e dopo l’errore di Brown, Casarin mette il -2. Finale punto a punto, Woldetensae, in contropiede, fissa il 28-34, ma prima della sirena arrivano i due liberi di Cappelletti (30-34).

La Tezenis corre e rimane in scia a Varese. Alla tripla di Holman risponde Ferrero, sempre dalla lunga distanza, ma è poco dopo che i gialloblù tornano definitivamente sotto. Il gioco da tre punti di Cappelletti vale il -1 (43-44) poi la combinazione Anderson-Johnson regala il vantaggio ai gialloblù (45-44). Il punteggio rimane sul 47-49 per un minuti, ma gli ultimi 120 secondi iniziano con la tripla di Owens che costringe coach Ramagli al time out (47-52). Si torna in campo e la Openjobmetis trova l’allungo più deciso del match, chiudendo il primo tempo avanti 49-59.

Il secondo tempo si apre con l’errore di Smith ma poco dopo, Cappelletti ruba palla e manda a segnare Anderson. Sono i punti che aprono il secondo tempo; Smith mette il -8, Varese accelera ancora ma la Tezenis risponde con qualità. Smith trova altri tre punti (64-70), Verona costruisce tre difese di qualità ma Varese si sblocca con i liberi di Ross (64-72). Dall’errore di Ferrero, Anderson costruisce il -4 ma gli ospiti scappano ancora: Verona perde di efficacia in attacco, Varese si costruisce un poker di giri in lunetta che vogliono dire nuovamente +10 (68-78).

Coach Ramagli chiama time out dopo meno di un minuto, a seguito del break di Varese che con Woldetensae e Ross allunga sul 70-83. La Tezenis prova a reagire, trova 4 punti consecutivi con Cappelletti e Anderson ma il vantaggio di Varese rimane sempre in doppia cifra. La Tezenis non molla mai, Anderson riaccende l’AGSM Forum con la tripla dell’82-90, lo sfondamento di Varese dà un nuovo possesso a Verona che con Smith accorcia ancora. E’ ancora il centro gialloblù a trovare la via del canestro con la gara che si riapre sull’86-90. Varese si aggrappa alle giocate dei singoli, prima di Johnson e poi di Brown, per tornare a +9 a 150 secondi dal termine. Finale caldissimo, la spunta l’Openjobmetis chiudendo il match sul 91-98 (scaligerabasket.it).

Verona-Varese, il tabellino

Tezenis Verona – Openjobmetis Varese 91-98 (30-34, 19-25, 21-19, 21-20)

Tezenis Verona: Cappelletti 20, Smith 15, Holman 8, Ferrari ne, Casarin 7, Johnson 8, Bortolani 5, Candussi, Rosselli ne, Anderson 26, Udom, Sanders 2. All. Ramagli

Openjobmetis Varese: Ross 10, Woldetensae 19, De Nicolao, Reyes 13, Librizzi, Virginio ne, Ferrero 6, Brown 13, Caruso 10, Owens 11, Johnson 16. All. Brase