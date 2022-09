Tezenis batte Napoli nella "finalina" del Memorial Brusinelli a Trento

La Tezenis Verona ha chiuso al terzo posto il Memorial Brusinelli, battendo nella "finalina" che si è disputata domenica a Trento la Gevi Napoli, con il risultato di 73-69.

Due sfide che hanno avvicinato la scaligera all'esordio in campionato fissato per il prossimo 2 ottobre e che hanno fornito nuove indicazioni per le ultime due settimane di lavoro.

La Tezenis ha vinto una gara sostanzialmente sempre in controllo. 7 i punti di vantaggio già alla chiusura del primo quarto, poi il tentativo di rientro della Gevi che è rientratz fino al -1 senz mai passare a condurre. I gialloblù di coach Ramagli successivamente un nuovo vantaggio, allungando fino alla doppia cifra di vantaggio, arrivando nell'ultimo quarto fino al +15, per poi chiudere sul 73-69.

5 i giocatori in doppia cifra al termine del match: Imbrò 14, Smith 13, Holman 11, Casarin e Candussi 10.

Coach Ramagli, al termine del Memorial Brusinelli, ha commentato: «Nella prima giornata, contro Varese, è stata una partita dove siamo stati troppo morbidi contro una squadra complicata, molto perimetrale contro la quale abbiamo fatto fatica a prendere le misure. Abbiamo giocato anche con un basso livello energetico. Contro Napoli abbiamo fatto un po’ di più la partita che ci si addice; abbiamo condotto costantemente aumentando la pressione sulla palla, migliorando la presenza difensiva e controllando i rimbalzi. È stata una gara sicuramente migliore anche se è chiaro che le due assenze, in termini di rotazione e minutaggi, ma anche per peso specifico delle assenze, hanno un valore. Speriamo di sanare rapidamente la cosa».

La cronaca

Senza Selden e Cappelletti, coach Ramagli propone in quintetto Imbrò, Anderson, Udom, Holman e Smith.

Grande intensità in difesa per la Tezenis Verona ad inizio match. Napoli rimane al palo e dopo due minuti e mezzo coach Buscaglia è costretto al primo time out. Nello stesso tempo, però, i gialloblù mettono a segno 10 punti: 5 di Udom, 3 di Holman e 2 di Smith (10-0). Si torna in campo e Stewart mette tre punti (10-3) prima che poi la gara rallenti. Il punteggio rimane bloccato per qualche minuto ma il vantaggio di Verona resta ampio anche nel finale. Il primo quarto si chiude sul 20-13.

Primo minuto e mezzo senza punti per i gialloblù nel secondo quarto. Ne approfitta Napoli, il gioco da tre punti di Zerini vale il -4 (20-16); la tripla di Imbrò spezza il break di Napoli (24-19) ma a metà quarto Verona costruisce un break firmato interamente Anderson che vale il nuovo +10 (31-21). La Gevi mette due triple consecutive, Zerini e Howard, con in mezzo il solo errore di Smith (31-27) e coach Ramagli interrompe il match. Napoli si avvicina ancora (32-31), Holman risponde da tre punti (35-31) e nel finale l’equilibrio non cambia. Si va al riposo lungo sul 39-35.

Il secondo tempo si apre con i due canestri di Smith (43-35); Holman conferma il vantaggio dalla lunetta, poi Smith schiaccia il +10’ (47-37) con coach Buscaglia che dopo quasi quattro minuti di gioco interrompe il match. Casarin protagonista nella seconda metà del quarto: 4 punti consecutivi e un assist per Candussi con il +1 che viene confermato. La Tezenis tocca il +13 nell’ultimo minuto, vantaggio confermato alla chiusura del terzo quarto (60-47).

La tripla di Imbrò e i due liberi di Casarin regalano alla Tezenis il massimo vantaggio sul 65-50. Verona gestisce il vantaggio, Napoli prova ad avvicinarsi, riuscendoci solamente nel finale. Sul 71-66 i partenopei sprecano il possesso e negli ultimi secondi arrivano i liberi di Imbrò e la tripla di Howard. Si chiude sul 73-69.

Il tabellino

Tezenis Verona - Gevi Napoli 73-69 (20-13, 19-22, 21-12, 13-22)

Tezenis Verona: Smith 13, Selden ne, Holman 11, Ferrari ne, Johnson 2, Imbrò 14, Candussi 10, Rosselli, Anderson 7, Udom 6. Allenatore: Ramagli.

Gevi Napoli: Zerini, Howard 20, Johnson Jr, Michineau 17, Bamba, Dellosto 3, E. Williams ne, J. Williams 12, Stewart 6, Zanotti 11. Allenatore: Buscaglia.