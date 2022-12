Secondo tempo fatale, sconfitta Tezenis

Seconda sconfitta consecutiva per la Tezenis Verona. Dopo il ko della scorsa settimana contro Varese, per i gialloblù lo stop è arrivato contro la Bertam Yachts Derthona Tortona per 80 a 102. Una gara che la Tezenis gioca in rincorsa nel primo quarto, sfoderando una prestazione più che positiva in difesa e in attacco nel secondo parziale. Secondo tempo tutto per la formazione ospite che allunga in maniera decisa e trova un vantaggio consistente, mai in discussione nel finale.

Verona-Tortona, la gara

Inizia la gara e Tortona scappa subito avanti. 0 a 6 nei primi giri di lancetta la con la Tezenis che mette i primi punti con Holman e Smith. I 5 punti consecutivi di Cappelletti danno nuova energia ai gialloblù dopo il nuovo tentativo di fuga della Bertram (10-13). Gli ospiti viaggiano spediti nella seconda parte del quarto, allungano fino alla doppia cifra di vantaggio chiudendo la prima frazione sul 14-25.

Alla tripla di Filloy risponde Johnson con un gioco da tre punti (20-28); la gara rallenta e a comandare sono le difese. Verona gioca con energia e la tripla di Anderson, dopo la stoppata di Smith, riporta a -5 i gialloblù. E’ ancora Filloy a bucare la retina dalla lunga distanza (25-33); la gara si infiamma con la Tezenis che recupera ancora una volta il terreno perso. Con i liberi di Johnson e la tripla di Cappelletti, Verona torna a -3 (30-33) con il break dei gialloblù interrotto solamente dal libero di Christon. La Tezenis continua a produrre difese intense e in attacco trova i punti che pareggiano il punteggio sul 34-34; il Pala AGSM AIM accompagna i gialloblù nel sorpasso, lo firma Anderson e la Tezenis chiude avanti il primo tempo sul 44-38.

Cain e Anderson, è botta e risposta ad inizio del secondo tempo (46-40). La sfida è accesa, Anderson mantiene il il vantaggio per la Tezenis poi due triple consecutive, di Caum e Macura, riportano avanti Tortona (49-50). La Bertram prova a scappare, sfrutta gli errori offensivi dei gialloblù e torna a +4 (53-57); Bortolani pareggia la tripla di Christon (58-62) ma nel finale il break degli ospiti è decisivo, si chiude sul 61-68.

Nell’ultimo quarto Tortona scappa definitivamente. La Tezenis trova solamente 4 punti nei primi cinque minuti dell’ultimo parziale mentre gli ospiti, nello stesso tempo, trovano la via del canestro con continuità. Tortona arriva sul +20, vantaggio consolidato fino al termine. Si chiude sull’80-102 (scaligerabasket.it).

Verona-Tortona, il tabellino

Tezenis Verona – Bertram Yachts Tortona 80-102

Tezenis Verona: Cappelletti 13, Smith 6, Holman 9, Ferrari, Casarin, Johnson 15, Bortolani 11, Candussi, Rosselli ne, Anderson 22, Udom, Sanders 4. All. Ramagli

Bertram Yachts Tortona: Christon 16, Mortellaro ne, Candi 2, Tavernelli, Filloy 13, Severini 4, Harper 15, Daum 11, Cain 9, Radosevic 12, Macura 20, Filoni. All. Ramondino