Tezenis, nuovo playmaker e nuovo sponsor: ecco Cappelletti e Cems

Ieri, 6 settembre, doppia presentazione per la Tezenis Verona. Al PalaOlimpia, la Scaligera Basket ha fatto conoscere il suo nuovo playmaker Alessandro Cappelletti all'interno dell'evento di promozione del nuovo sponsor Cems, il centro medico specialistico di Via Fava.

Giorgio Pedrollo, vicepresidente della Scaligera, ha abbracciato i due argomenti dichiarando: «Ringrazio Cems per questa nuova importante partnership. Speriamo che in futuro possa crescere per il valore del centro, dell'innovazione e della crescita. Cems sta costruendo una realtà importante e quello che hanno fatto in pochi anni ha un valore grandissimo». E su Cappelletti ha aggiunto: «Nelle prime amichevoli ha già fatto vedere qualcosa di importante. Alessandro è un giocatore di 27 anni che ha un modo di giocare, a mio avviso, più adatto alla massima serie. Ha tanta voglia di crescere, tanta voglia di allenarsi e questo può fare la differenza».

Il play ha ringraziato la società che ha scelto lui come primo tassello nel mercato estivo di costruzione della squadra di A1. «Sono molto contento - ha detto Cappelletti - Durante l’estate si sono avvicinate diverse squadre ma quando ho avuto l’opportunità di parlare con coach Andrea Ramagli non ho avuto nessun dubbio e ho scelto Verona. Ero arrivato ad un bivio nella mia carriera e volevo compiere questo passo. Credo che la Tezenis sia la scelta giusta per me. Ho trovato un ambiente che sta cavalcando l’armonia e la serenità di una vittoria importante e mi hanno trascinato dentro questo ambiente. In questo momento è davvero bello lavorare e condividere questa esperienza con i miei compagni, un gruppo competitivo che si allena giorno dopo giorno per dare il meglio».

Infine, parola al nuovo sponsor. «Undici anni fa avevamo un'ambizione - ha commentato Flavio Magarini del consiglio d'amministrazione di Cems - quello di diventare il centro medico dei veronesi. Credo che oggi sia un risultato ottenuto. Siamo un punto di riferimento per quanto riguarda la medicina privata. Abbiamo delle eccellenze, alcuni medici, che attirano medici da tutta Italia e anche dall’estero. Ora vogliamo consolidare la nostra posizione, vogliamo radicarci sempre più nel tessuto di Verona e quello di appoggiare una squadra importante come la Scaligera Basket, ci avvicina ad uno sport d’élite e sano che ci rappresenta».