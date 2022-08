Tezenis, buon test contro la Dolomiti Energia Trentino al termine del ritiro

Ieri, 28 agosto, si è chiuso con una sfida alla Dolomiti Energia Trentino il ritiro a Madonna di Campiglio della Tezenis Scaligera Basket Verona. Dopo una settimana di lavoro in Val Rendena, i gialloblù sono scesi in campo al Palazzetto dello Sport di Carisolo per affrontare i bianconeri dell'Aquila Basket, in uno scontro che si ripeterà anche nel prossimo campionato di Serie A1.

La gara è stata giocata intensamente per 40 minuti, con l'azzeramento del punteggio al termine di ogni quarto. E per tre volte su quattro, è stata la Tezenis Verona a chiudere in vantaggio. I punteggi dei quattro quarti da 10 minuti ciascuno sono stati: 16-12, 26-25, 23-17 e 18-30.

Il primo quintetto messo in campo dal coach Andrea Ramagli è stato composto da Cappelletti, Anderson, Selden, Holman e Smith ed il primo canestro lo ha messo a segno da Cappelletti. Tanti i cambi fatti da entrambi gli allenatori e gli unici che non hanno giocati tra i gialloblù sono stati Rosselli ed i giovani aggregati Mbacke e Airhienbuwa.

«Ci sono 11 giorni di lavoro con 19 allenamenti tra fisici e tecnici senza neanche un giorno di riposo, solamente due mezze giornate - ha commentato al termine del ritiro Ramagli - Questo significa carichi normali per questo periodo ma anche affaticamento e qualche inciampo di natura fisica. Chiudere con una partita amichevole, secondo me, è sempre qualcosa che dà un po' di brio alla fine di un periodo di lavoro così pesante in un posto che ci ha ospitato nel modo migliore. La partita è stata quella che ci aspettavamo e sapevamo che probabilmente avremo pagato in termini energetici perché i carichi di lavoro sono stati seri. Però secondo me abbiamo fatto vedere delle buone cose, abbiamo ruotato 10 giocatori veri. Dobbiamo fare molto meglio tante cose ma è normale».