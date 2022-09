Tezenis, test ad alta intensità contro Milano. E mercoledì sfida alla Reyer

Dopo quella con Trento, la Tezenis Verona ha giocato una seconda partitella di preparazione al prossimo campionato di Serie A1. Oggi, i gialloblù sono tornati in campo contro l'EA7 Emporio Armani Milano, priva di sei nazionali italiani (Melli, Datome, Baldasso, Tonut, Ricci e Biligha) e di Voigtmann.

Nella palestra secondaria del Forum di Assago, le due formazioni hanno dato vita a quattro quarti caratterizzati dall'azzeramento del punteggio al termine di ogni periodo. I parziali sono stati 31-21, 23-15, 25-17 e 15-17 e il test è stato ad alta intensità.

Con Selden e Rosselli lasciati a riposo, coach Andrea Ramagli ha proposto in quintetto Cappelletti, Anderson, Casarin, Holman e Smith. Nel primo quarto, la Tezenis tiene testa nei primi minuti con Holman e le tre triple consecutive di Cappelletti che regalano ai gialloblù il primo break dell'incontro (5-11). Milano recupera, pareggia sul 13-13 poi allunga fino al 31-21 finale. Nel secondo parziale, Verona distribuisce minuti tra tutti i giocatori a disposizione. Milano costruisce un vantaggio di 10 punti che nel finale viene assottigliato dai 4 punti consecutivi di Casarin (20-15). L'EA7 chiude però avanti 23-15. Buona partenza della Tezenis nel terzo periodo con i canestri di Holman, Smith e Johnson. Anche in questi 10 minuti, però, è la squadra di casa a prendere progressivamente il largo fino al 25-17 finale. Infine, l'ultimo quarto, quello più equilibrato. Le due formazioni arrivano in parità sul 13-13 con Smith che conferma il pareggio appoggiando per il 15-15 a 40 secondi dal termine. L’ultimo possesso del match è di Verona, concretizzato con il canestro di Cappelletti sulla sirena per il 15-17.

E mercoledì nuovo testa a testa per la Tezenis. A Venezia, l'avversario sarà la Reyer.