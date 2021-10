Serie A2, brutta sconfitta per la Alpobasket: la Brixia passa al Palazzetto Comunale per 57-75

Seconda sconfitta consecutiva per la MEP Pellegrini Alpobasket 99 che cede in casa alla RMB Brixia Basket (57-75) che ha comandato il match dall'inizio alla fine. La gara non è stata mai in discussione, serata storta per le biancoblù che hanno dovuto sempre rincorrere le avversarie, scappate anche a +27 in apertura del quarto periodo. La differenza l'ha fatta il tiro da tre: 13 triple messe a segno per le ospiti (su 30 tentativi, pari al 47,8%), contro le 2 delle veronesi (su 16 tentativi, 12,5%).

Coach Soave parte con la dolorante Marangoni in panchina, l'equilibrio dura sino al 6-9, poi le ospiti accelerano con le triple di De Cristofaro e Zanardi (8-16). Il tecnico biancoblù chiama time-out, ma i liberi di De Cristofaro dànno alle bresciane la doppia cifra di vantaggio (8-18). L'attacco di casa fatica a sovrastare la zona di Zanardi ma, nel finale di tempo, ecco un 6-0 interno, firmato da Packovski, che anima il pubblico di Villafranca, tornato ad affollare il Belladelli Forum (14-18 al primo mini-intervallo).

L'inizio del secondo quarto è caratterizzato dal terzo fallo di Vitari che viene richiamata in panchina e Brixia torna avanti in doppia cifra con Rainis (17-27). Diene mette la sua energia in campo e i risultati si vedono (22-30 con un'azione da tre punti della numero 10), ma la panchina di casa si fa fischiare un fallo tecnico e De Cristofaro punisce da oltre l'arco (25-37). Il problema è che il tiro pesante non entra per Mancinelli e compagne (0/9 all'intervallo lungo), mentre le ospiti vanno negli spogliatoi con 8/19 nelle triple (27-37 a metà gara).

Nel terzo periodo si fa notare Soglia che, con un 7-0 quasi tutto suo, conduce le compagne sino al -7 (34-41). La reazione bresciana è però terrificante: 2-19 di break e partita virtualmente chiusa (36-60). Per l'Alpo piove sul bagnato: doppio tecnico a Soave e a Diene e lombarde che volano a +25 con Gregori (37-62 a fine tempo).

Poco da dire sulla frazione conclusiva: stavolta la reazione che si era vista a Castelnuovo non arriva. Celani mette il cesto del massimo vantaggio della serata (39-66) e la contesa si trascina stancamente sino alla sirena conclusiva. L'MVP De Cristofaro insiste a colpire da tre (7/11 e 23 punti alla fine per lei), l'Alpo trova soltanto ora la prima tripla della serata con Rosignoli (44-66) e il duo Packovski-Marangoni lima qualcosa nel finale (20-13 interno il risultato del quarto periodo di gioco). Per le biancoblù la possibilità di riscattarsi sabato prossimo in trasferta nel derby di Ponzano.