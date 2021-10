Serie A2 Femminile, seconda vittoria consecutiva per la Alpo: sconfitta Torino 79-58

Seconda vittoria consecutiva per la MEP Pellegrini Alpo che ritrova il successo davanti al suo pubblico e supera alla distanza il Torino Teen Basket (79-58). Gara non semplice per le biancoblù sino all'intervallo (chiuso a -5) ma il secondo tempo, allorquando è salita in cattedra la difesa veronese, non ha avuto storia (47-21 il risultato degli ultimi due quarti). Cinque biancoblù in doppia cifra, stasera spicca la prova di Nene Diene in ampia doppia doppia (13 + 15) e 32 di valutazione, contro 39 dell'intera squadra piemontese.

Primo quarto molto equilibrato, con vantaggi ora da una parte, ora dall'altra. Torino si affida a Baima che sigla 8 punti in questo quarto, mentre in casa Alpo capitan Mancinelli fa addirittura meglio (9 pt). Dal 5-4 interno, le ospiti rispondono con un 2-8 di break e si portano avanti (7-12), la MEP Pellegrini replica con Vitari e Mancinelli (11-12) ma la tripla di Isoardi ricaccia indietro le padrone di casa (11-15). Il finale di tempo è tutto biancoblù: parziale di 7-2 firmato dal capitano veronese e primo periodo che va in archivio sul 18-16.

Nel secondo quarto l'Alpo rimane a secco per più di tre minuti: Torino ne approfitta e mette a segno uno 0-6 che vale il sorpasso (18-22). Packovski e Rosignoli, quest'ultima da tre, rispondono con un 5-0, controsorpasso (23-22) e continui capovolgimenti di fronte sino al 28-27. Stavolta il finale di tempo è per le ospiti che allungano sino al 32-37, punteggio con cui si va all'intervallo lungo: la differenza la fa il tiro da tre (3/18 per l'Alpo, 6/11 per Torino).

Nel terzo quarto sale di tono la difesa di coach Soave: dall'altra parte invece coach Corrado insiste con la zona che nel primo tempo gli aveva dato ragione. Le torinesi si spengono anche grazie al lavoro della retroguardia di casa e il parziale dell'intero terzo periodo sarà di 22-9. Salvini mette la tripla del massimo vantaggio esterno (34-40), ora però pure il tiro da tre dell'Alpo inizia ad entrare e le triple di Marangoni e Packovski producono il definitivo sorpasso (42-41). Il parziale interno si allunga sino al 15-2 (49-43) e il tempo si chiude con la tripla dell'ispiratissima Rosignoli (54-46).

Nella frazione conclusiva la forbice si allarga ulteriormente, Torino non segna praticamente mai e la MEP Pellegrini raggiunge subito la doppia cifra di vantaggio (62-52). Diene e Rosignoli sono scatenate e producono un break, stavolta di 12-2, che significa "ventello" di vantaggio (74-54). Spazio allora alle giovani ed è proprio l'esordiente Pachera a siglare il +23, massimo vantaggio della serata (79-56).

Il tabellino ufficiale di Mep Pellegrini Alpobasket Villafranca di Verona-Torino Teen Basket 79-58 Parziale: 18-16; 32-37; 54-46; 79-58.

Mep Pellegrini Alpobasket Villafranca di Verona Marangoni 16, Packovski 17, Rosignoli 14, Pachera 2, Diene 13, Soglia, Bertoldi, Vitari 2, Mancinelli 15, Franchini. Non entrata: Franco. All. Nicola Soave.



Torino Teen Basket Kraujunaite 10, Bevolo 7, Giauro 4, Salvini 11, Seumo 2, Iagulli, Baima 10, Colli, Isoardi 14, Michelini. All. Mario Corrado.