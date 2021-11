Alpobasket, Annalisa Vitari: "Contenta di avere più spazio dell'anno scorso"

Fine settimana di riposo per la MEP Pellegrini Alpo Basket 99 che ha dovuto rinviare la partita in programma sabato 13 con la Podolife Nuova Pallacanestro Treviso a causa della convocazione in nazionale della slovacca Moravcikova. Atleta che proprio stasera giocherà contro l'Italia di Lino Lardo il match valido per Eurobasket Women 2023 Qualifiers.

Per mantenere alta la qualità degli allenamenti, l'Alpo Basket ha disputato le sera di mercoledì 10 un'amichevole con Rovigo, formazione che milita in serie B regionale.

Al termine del match Annalisa Vitari commenta così il momento della squadra, reduce da tre successi consecutivi: "All'inizio abbiamo fatto un po' fatica anche perché il calendario non ci ha dato una mano: le due sconfitte iniziali sono sono avvenute contro avversarie forti che noi però abbiamo aiutato, in quanto non riuscivamo a giocare insieme e ci mancava quel qualcosa che serve per vincere le partite. Dopo questo avvio complicato, abbiamo trovato la vittoria con Ponzano che ci ha dato fiducia e le cose hanno cominciato ad andare un po' meglio".

Molto importante in tal senso la grande vittoria in casa del Sanga Milano: "Sì, abbiamo ottenuto una vittoria importante sul campo di un'ottima squadra: oltretutto eravamo anche in sotto numero, date le assenze di Franco e Soglia. E' stata anche una dimostrazione di voglia di vincere e di unione del gruppo: questo deve essere un inizio. Ora c'è la sosta nella quale cercheremo di recuperare più pezzi possibile in modo da essere pronti per la partita di sabato 20 a Bolzano".

La Vitari infine analizza la sua stagione e l'aumento del minutaggio rispetto allo scorso anno: "Sono molto contenta di avere più spazio dell'anno scorso, cercherò di meritarmi la fiducia che mi sta concedendo il coach apportando il mio contributo alla squadra. Siamo una formazione nuova, è stato complicato assemblarci all'inizio ma sono sicura che possiamo fare bene, a patto che rimaniamo squadra sempre".