Serie A2 Femminile, trasferta a Bolzano per la MEP Pellegrini Alpobasket

Torna sul parquet la MEP Pellegrini Alpobasket 99 dopo la sosta forzata di sabato scorso: domani trasferta a Bolzano sul campo delle Acciaierie Valbruna delle ex Santarelli e Fumagalli. Palla a due alle ore 18.00 presso la palestra della Scuola Media Stifter.

Le Sisters Bolzano sono una formazione temibile, lo scorso anno erano inserite nel girone B e in questa stagione si sono rinforzate, anche se sinora il bilancio è di due vinte e tre perse.

In casa Alpobasket l'emergenza continua: ancora fuori Soglia e Franco (quest'ultima per tutta la stagione), in settimana problemi fisici per Packovski e Mancinelli che si cercherà di recuperare per la gara di Bolzano.

Per le biancoblù il calendario ora si infittisce perché, dopo la partita di domani, mercoledì prossimo è in programma il recupero del match con Treviso: "Sì, giocheremo tre partite in una settimana - conferma coach al sito ufficiale del club Coach Nicola Soave - E' un momento difficile per noi perché non riusciamo ad allenarci in più di 6-7 anche se la vittoria con il Sanga ci ha portato entusiasmo. Dovremo dare continuità a quella prestazione e presentarci a Bolzano meglio che possiamo".

Saoave spiega poi cosa si aspetta del match dello Stifter: "Diciamo che dobbiamo rimanere in partita dall'inizio e la seconda cosa importante è che la condizione fisica ci sorregga sino a fine gara dato che saremo contate. Scenderemo in campo con il coltello tra i denti in modo da iniziare bene questo trittico di partite".

Le ultime parole sono per le avversarie: "Una formazione con un organico importante e di qualità, con diverse giocatrici senior di un certo livello: nomi del calibro di Kuijt, Miccio, Botteghi e Pellegrini non hanno bisogno di presentazioni. Forse hanno perso qualche partita di troppo, ma hanno tutte le carte in regola per fare un campionato di vertice".