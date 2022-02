La Alpo non si ferma più: contro la Torino Teen arriva la terza vittoria consecutiva

Terza vittoria consecutiva per la MEP Pellegrini Alpo che supera in trasferta senza problemi Torino Teen Basket (70-81) al termine di un match sempre comandato dalle biancoblù. Prova sopra le righe di Rosignoli e Packovski (rispettivamente 22 e 19 punti), ma in doppia cifra sono andate pure le solite Marangoni e Mancinelli (11 pt a testa).

Percentuali al tiro spaventose per le veronesi che stasera hanno tirato con il 50% da tre e con il 49% da due ed hanno stravinto la lotta al rimbalzo 29-45.

L'Alpo Basket spinge sull'acceleratore sin dall'inizio: dal 5-5 del terzo minuto, ecco il break di 0-10 che manda le ospiti in doppia cifra di vantaggio (5-15) grazie alle triple di Rosignoli e Packovski. Il vantaggio esterno lievita sino al +12 (7-19) dopo il cesto di Lana, Torino risale sino al 14-19 per merito della neo-arrivata Jamsa ma viene ricacciata indietro da Marangoni (tripla) e Rosignoli (14-24). Al festival delle triple partecipa pure Vitari (17-27) e fine quarto la MEP Pellegrini ci arriva con ben 29 punti realizzati (contro i 20 di Torino) frutto di un fantastico 5/7 da tre.

Nel secondo quarto il vantaggio veronese è quasi sempre sopra la doppia cifra: capitan Mancinelli sigla il +15 (20-35), le padrone di casa risalgono sino al 26-35 con il libero di Jamsa ma poi subiscono un parziale di 2-11 e le biancoblù, trascinate da Rosignoli e Mancinelli, volano sul 28-46. All'intervallo lungo il tabellone segna 35-51 e nel terzo periodo la squadra di Nicola Soave la chiude definitivamente: 8 soli punti concessi a Torino in questo quarto e Alpo sempre in controllo. A metà tempo ecco il +21 (40-61), poi Packovski si mette in proprio e ne segna 8 consecutivi per il 43-69 con cui si va all'ultimo mini-riposo.

Poco da dire sulla frazione conclusiva (con la MEP Pellegrini con la testa proiettata verso Udine per la partita di mercoledì), se non annotare il massimo vantaggio veronese della serata sul +28. Coach Soave concede minuti a Furlani, dopo averne dati stasera ben 18 a Franchini (5 punti e 4 rimbalzi per lei) e la gara va in archivio sul già ricordato risultato finale di 70-81.

Il tabellino ufficiale di Torino Teen-Mep Pellegrini Alpobasket 70 - 81. Progressione parziali: 20-29, 35-51, 43-69, 70-81



TORINO TEEN BASKET: Diotti, Jamsa* 19 (3/7, 4/8), Bevolo* 19 (4/10, 2/4), Giauro NE, Bolognini, Salvini* 21 (6/8, 2/4), Seumo, Iagulli*, Kraujunaite NE, Colli 2 (0/2 da 3), Tortora 3 (0/3, 1/2), Isoardi* 6 (2/5 da 3) Allenatore: Corrado M.



Tiri da 2: 13/33 - Tiri da 3: 11/26 - Tiri Liberi: 11/16 - Rimbalzi: 29 5+24 (Iagulli 8) - Assist: 17 (Jamsa 6) - Palle Recuperate: 16 (Bevolo 9) - Palle Perse: 22 (Bevolo 7)



MEP PELLEGRINI ALPO: Marangoni 11 (1/3, 3/3), Packovski* 19 (5/8, 2/3), Rosignoli* 22 (5/9, 4/8), Pachera NE, Diene* 6 (3/6 da 2), Soglia* 4 (2/6, 0/2), Furlani, Vitari 5 (1/3, 1/1), Mancinelli* 11 (5/10, 0/2), Venturini NE, Franco NE, Franchini 3 (1/2 da 2) Allenatore: Soave N.

Tiri da 2: 23/47 - Tiri da 3: 10/20 - Tiri Liberi: 5/12 - Rimbalzi: 45 13+32 (Soglia 10) - Assist: 21 (Diene 5) - Palle Recuperate: 17 (Mancinelli 6) - Palle Perse: 20 (Vitari 5)