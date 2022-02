Alpobasket senza un attimo di respiro: domenica 13 trasferta a Torino contro la Teen

Dopo due gare consecutive in casa, concluse entrambe con altrettante larghe vittorie, la MEP Pellegrini Alpo è attesa da due trasferte di fila: Torino domenica 13 e Udine mercoledì 16.

Le biancoblù sono intenzionate ad allungare la serie di successi e risalire la classifica: l'avversaria di giornata, la Torino Teen Basket, è una neopromossa ancora ferma a quota zero in campionato. All'andata l'Alpo vinse nettamente 79-58 e domani cercherà il bis alla Palestra SportClub di Venaria Reale (ore 18.00).

Nel derby con Vicenza di tre giorni fa ha fatto il suo ritorno in campo Annalisa Vitari che ci racconta del suo infortunio: "Ora sto bene, finalmente: non ce la facevo più a stare fuori. Sono contenta e mi sto allenando bene, devo soltanto riprendere il ritmo".

E ancora: "Sono stata ferma due mesi per una lesione al retto femorale, una cosa un po' lunga ma devo dire di essere stata fortunata perché ho saltato molte meno partite di quelle che pensavo perché ci sono stati molti rinvii per il Covid e da questo punto di vista mi è andata bene".

Il mese di febbraio è iniziato per voi con tanti impegni ravvicinati e sarà così sino alla fine: "Sì, giochiamo praticamente ogni tre giorni ma almeno adesso ci alleniamo bene. Ci cerchiamo di più, facciamo girare di più la palla e questo penso si veda in partita".

Entrando in sede di presentazione del match con Torino che si presenta, sulla carta, piuttosto agevole: "La partita non è da sottovalutare anche se le piemontesi hanno zero punti in classifica: ogni gara fa storia a sé e pertanto dovremo mettere il nostro 100% per portarla a casa".

Torino Teen Basket - MEP Pellegrini Alpo sarà trasmessa in diretta streaming, con il commento di Giovanni Miceli, sulla pagina YouTube dell’Alpo Basket '99 a partire dalle 17:55 di domani.