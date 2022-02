La Alpo chiude il tour de force di febbraio: sabato sera derby con la Podolife Treviso

La MEP Pellegrini Alpo chiude sabato questo pesantissimo mese di febbraio (7 partite in 21 giorni) con la trasferta di Treviso dove affronterà la Podolife (ore 19.00 alla palestra "Mario Pascale"). All'andata sofferta vittoria biancoblu 55-54 contro l'allora cenerentola del girone, in compagnia di Torino: ora le cose sono cambiate perché Treviso ha ottenuto due successi nelle ultime due gare disputate, interrompendo una serie di 13 sconfitte consecutive.

Pure l'Alpo Basket arriva da una vittoria, e che vittoria, nel recupero di mercoledì con Castelnuovo Scrivia: «Sì, il più bel successo della stagione, direi - afferma coach Nicola Soave - Nel primo quarto avevamo ancora le scorie della partita con il Sanga, poi via via ce le siamo scrollate di dosso e abbiamo acquisito fiducia sia dietro che davanti. Castelnuovo è una formazione fisica e di talento e, se abbiamo fornito una simile prestazione contro un avversario di questo tipo, significa che la squadra c'è».

La Alpo ha addirittura fatto saltare la panchina di Castelnuovo.«In effetti mi hanno stupito le dimissioni di coach Zara, ma non conosco ovviamente come sono andate le cose. Di sicuro contro di loro siamo state brillanti e la nostra difesa ha fatto la differenza: dobbiamo avere più continuità, anche se questo mese è stato pesante dato che abbiamo giocato ogni tre giorni».

Almeno, dopo la gara di domani, starete fermi due settimane e potrete rifiatare: «Sì, la sosta ci voleva proprio dopo un periodo stressante sia fisicamente, che mentalmente. Prima però pensiamo alla gara di domani: Treviso ci ha messo in difficoltà all'andata e mercoledì ha vinto di 30 punti sul campo di una diretta concorrente. Va bene così, troveremo una squadra carica e in salute e proprio per questo andremo là concentrati e consapevoli che sarà un impegno difficile».

Podolife Treviso vs MEP Pellegrini Alpo sarà trasmessa in diretta streaming, con il commento di Giovanni Miceli, sulla pagina YouTube dell’Alpo Basket '99 a partire dalle ore 18.55 di sabato 26 febbraio.